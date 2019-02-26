Украина стала главной мишенью российской дезинформации – ЕС

Европейский дипломат прогнозирует появление большого количества фейковых новостей

Фото: Данил Павлов

Украина стала главной мишенью российской дезинформации – ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/508/821/5c75088218856.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/508/821/5c75088218856.jpg 2019-02-26T11:37:00+02:00 Политика Европейский дипломат прогнозирует появление большого количества фейковых новостей

Украина является мишенью российской дезинформации, эта тенденция усилится в контексте проведения выборов президента, считает глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

Во вторник на конференции в Киеве он отметил, что Украина является "полем в информационной войне".

"Украина – это самая большая мишень кремлевской кампании по дезинформации", - сказал он.

По словам дипломата, это формирует искаженное восприятие Украины на Западе.

"Вы платите очень высокую цену за плохой имидж, который сформирован в Западной Европе", – сказал глава представительства ЕС.

Он подчеркнул: "Скоро состоятся президентские и парламентские выборы в Украине, и эта кампания по дезинформации, информационная война только усилится и на протяжении следующих недель будет много фейковых новостей, которые будут пытаться изменить точку зрения Украины на будущих выборах президента".

Напомним, директор Нацразведки Соединенных Штатов Америки Дэн Коутс заявил, что Россия готовится вмешаться в украинские выборы с помощью кибератак.

Ранее мы писали о том, как выглядит тройка лидеров президентской гонки.

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