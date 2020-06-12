Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО: реакция стран Альянса

США, Британия и другие члены Альянса приветствовали присоединение Украины к еще одной программе НАТО

Присоединение Украины к программе Партнерства расширенных возможностей НАТО поможет Киеву наладить еще более сильные отношения и сотрудничество с Альянсом.

Так считают страны-члены военного блока и, в частности, в миссии США при НАТО.

"Предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей усиливает совместимость Вооруженных сил Украины с силами НАТО, поддерживает вклады Украины в операции НАТО, создает дополнительные возможности для укрепления с членами НАТО", – заявили американские дипломаты.

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В свою очередь, в миссии Канады независимую, суверенную и стабильную Украину назвали "ключом к евроатлантической безопасности".

"Канада тепло приветствует сегодняшнее решение сделать Украину партнером расширенных возможностей НАТО. Украина – сильный и преданный партнер в операциях НАТО", – отметили канадцы.

Также поздравил Украину и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, по словам которого, "получение этого статуса принесет общую пользу как Альянсу, так и народу Украины".

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Его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс назвал признание Украины партнером расширенных возможностей еще одним шагом на пути евроатлантической интеграции.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отметил, что новый статус Украины укрепит ее сотрудничество с НАТО.

"Великобритания по-прежнему твердо привержена безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", – заверил он.

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Хотя статус партнера расширенных возможностей не предопределяет никаких решений относительно непосредственно членства в НАТО, президент Украины Владимир Зеленский также поблагодарил НАТО за включение страны в программу.

Украина стала шестым участником программы. Также в ней участвуют Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Заявку на включение в Программу расширенных возможностей НАТО Украина подала в январе этого года.

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