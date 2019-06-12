Украина судится с Россией в Гааге, а Гройсман собирает Кабмин: топ-темы дня

Киев обвинил Москву в нарушении Конвенции ООН по морскому праву, а премьер проводит заседание Кабмина

Сегодня, 12 июня, в Украине и мире состоится ряд важнейших событий, которые будут задавать тональность в информационном поле.

Под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства.

В Третейском суде в Гааге продолжатся слушания по делу Права прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе (Украина против Российской Федерации). В Постоянной палате Третейского суда в Гааге продолжатся слушания Арбитражного трибунала относительно предыдущих возражений России по юрисдикции по иску Украины о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

В Дарницком райсуде Киева состоится рассмотрение дела "титушки" Юрия Крысина , которого обвиняют в препятствовании мирным собраниям граждан во время Майдана в 2014 году.

В Праге замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон и замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудят ситуацию вокруг Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений и Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее сообщалось об итогах дня предыдущего, 11 июня – отставке 15 губернаторов и двухлетии безвиза . Больше смотрите в сюжете:

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