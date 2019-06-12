Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости политики

Украина судится с Россией в Гааге, а Гройсман собирает Кабмин: топ-темы дня

12 июня, 11:40

Киев обвинил Москву в нарушении Конвенции ООН по морскому праву, а премьер проводит заседание Кабмина


Сегодня, 12 июня, в Украине и мире состоится ряд важнейших событий, которые будут задавать тональность в информационном поле.

Под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства.

В Третейском суде в Гааге продолжатся слушания по делу Права прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе (Украина против Российской Федерации). В Постоянной палате Третейского суда в Гааге продолжатся слушания Арбитражного трибунала относительно предыдущих возражений России по юрисдикции по иску Украины о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

В Дарницком райсуде Киева состоится рассмотрение дела "титушки" Юрия Крысина , которого обвиняют в препятствовании мирным собраниям граждан во время Майдана в 2014 году.

В Праге замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон и замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудят ситуацию вокруг Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений и Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее сообщалось об итогах дня предыдущего, 11 июня – отставке 15 губернаторов и двухлетии безвиза . Больше смотрите в сюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег гаага, Гройсман, ДНЯО, морское право, Крысин, Трибунал ООН

Вы сейчас просматриваете новость " Украина судится с Россией в Гааге, а Гройсман собирает Кабмин: топ-темы дня". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеркаль о слушаниях в Гааге: Россия сравнила суверенитет Украины и Крыма

10 июня, 16:49

Российская сторона сегодня выступала в третейском суде и попыталась убедить в законности кражи украинского полуострова

В Кремле рассказали о своих надеждах от рассмотрения иска Украины в Гааге

8 июня, 17:44

Россияне рассчитывают, что суд отклонит обвинения украинцев

Украина против России в Гааге и уход Мэй: топ-темы дня

7 июня, 11:40

В Нидерландах проходят устные слушания Международного суда ООН, а Тереза Мэй покинет пост лидера правящей партии

Зеркаль рассказала, когда суд в Гааге вынесет решение по иску Украины к России

Вчера, 19:02

Украина сегодня объясняла Трибуналу, почему возражения РФ по юрисдикции по поводу Крыма безосновательны

Назван самый полезный суп

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Делай тело: как сжечь жир на животе

Волга по заказу КГБ СССР: кого сейчас она способна догнать

В Украине запретили популярное обезболивающее

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Шевченко назвал "претензию" к игрокам победы над Люксембургом

Сколько будем отдыхать на Троицу и День Конституции

Экс-разведчик заявил о более 120 тысячах военных РФ на Донбассе

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Сегодня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

На что способно обычное дегтярное мыло

Бабушка застреленного под Киевом 5-летнего ребенка просит помощи

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь