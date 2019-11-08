Украина судится с Россией в Гааге, а в Киеве проходит Международный экономический форум: топ-темы дня

Сегодня в Украине и мире состоится ряд знаковых событий, за которыми будут внимательно следить новости "Сегодня".
В Гааге Международный суд ООН объявит решение о предыдущих возражениях России по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации ( Украина против РФ ). Международный суд ООН объяснит, имеет ли он юрисдикцию рассматривать межгосударственный спор по применению и толкованию двух международных конвенций.
Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике примет решение, оставлять ли за Службой безопасности Украины несвойственные для спецслужбы функции по надзору за расследованием экономических преступлений после создания Бюро финансовых расследований.
Народные депутаты Украины работают в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях.
Начинается Киевский международный экономический форум (8-9 ноября), который уже шестой год подряд собирает вместе известных мировых экономистов, влиятельных бизнесменов, представителей украинского истеблишмента и авторитетных экономических экспертов.
В трендеУкраина судится с Россией в Гааге, а в Киеве проходит Международный экономический форум: топ-темы дня
В Высшем антикоррупционном суде пройдет заседание в уголовном производстве по обвинению экс-директора ГП "Авиакон", его бывшего заместителя и представителя частной компании офшорной юрисдикции.
В Берлине канцлер Германии Ангела Меркель встретится с госсекретарем США Майком Помпео.
Напомним, днем ранее новости "Сегодня" сообщали, что счета за коммуналку пришлют по новым правилам, доходы госбюджета урезали .
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