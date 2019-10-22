Украина требует от России немедленно освободить Асеева

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым "судебным решением" российской оккупационной власти в Донецке о лишении свободы гражданина Украины, журналиста Станислава Асеева за якобы шпионаж.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Незаконное содержание и псевдо-приговор Станиславу Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию. Недаром УВКПЧ ООН в своем докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа 2019 года отдельно акцентировало на отсутствии возможностей для публичного выражения критических взглядов на оккупированной части Донбасса. Подчеркиваем, что незаконное лишение свободы является в Украине уголовным преступлением. Все причастные к удержанию Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины ", – отметили в министерстве.

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МИД требует от Российской Федерации немедленного освобождения Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины Асеева и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которых удерживают в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины. В тренде Подробности крушения вертолета в Полтавской области: погиб бывший министр Кутовой Напомним, украинский журналист и писатель Станислав Асеев был похищен боевиками в Донецке в июне 2017 года. С тех пор он находится в незаконном осуждении. Позже боевики ОРДО выбили из Станислава Асеева признания в шпионаже и обнародовали их в российских СМИ. Сайт "Сегодня" неоднократно писал о Станиславе Асееве. Более детально о ситуации вокруг журналиста читайте в материале. Три дня рождения в плену: знакомые и коллеги похищенного в Донецке журналиста Станислава Асеева напомнили о проблеме пленных в ОРДЛО Напомним, на заседании Трехсторонней переговорной группы в Минске обсуждался следующий этап освобождения украинских пленных.

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