Киев требует возврата 113 удерживаемых в России и Крыму украинцев
Россия нарушает нормы международного гуманитарного права, заявил Минюст Украины
Украина направила ноту России с требованием немедленно вернуть 113 граждан Украины, которые незаконно удерживаются в Российской Федерации и во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.
"Украина направила ноту Российской Федерации с требованием передать украинским компетентным органам 113 граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ и временно оккупированной территории Украины – в Автономной Республике Крым – в нарушение норм международного гуманитарного права и международного права прав человека", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Министерство поступили обращения граждан Украины, осужденных приговорами украинских судов, в результате оккупации Крыма и г. Севастополя были приведены в соответствие с законодательством РФ так называемыми судебными органами, действующими на временно оккупированной территории Украины. Также обратились граждане Украины, осужденные незаконными оккупационными органами в соответствии с Уголовным кодексом РФ.
"Сейчас эти граждане отбывают наказание на территории Автономной Республики Крым или переведены на территорию РФ", – отметили в Минюсте.
В соответствии со статьей 1 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", временно оккупированная территория Украины (АР Крым) является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины.
Также согласно статье 9 этого же Закона любые органы на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы созданы в порядке, предусмотренном законом. Любой акт (решение), выданный органом и/или должностными лицами, созданными, избранными или назначенными в порядке, непредусмотренном законом, является недействительным и не создает правовых последствий.
Функционирование на оккупированной территории Украины судов, которые выносят решения именем РФ, а также осуществления ими правосудия в соответствии с российским процессуальным и материальным правом не имеет правовых последствий по законодательству Украины, потому что они созданы в нарушение Конституции и законов Украины, добавили в министерстве.
"Указанные граждане Украины незаконно лишены свободы и права отбывать наказание на территории Украины за преступления, совершенные ими на территории Украины, за которые они осуждены в соответствии с законодательством РФ", – отметили в Минюсте.
Согласно части третьей статьи 5 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" ответственность за нарушение определенных Конституцией и законами Украины прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированной территории возлагается на РФ как государство-оккупанта соответственно с нормами и принципами международного права.
"Таким образом, Украина требует от Российской Федерации немедленного возвращения своих граждан, незаконно содержащихся в РФ и на оккупированной территории Автономной Республики Крым в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права и международного права прав человека, и обеспечить им возможность отбывать наказание, назначенное украинскими судами, на территории Украины согласно ее законодательству, а также реализовать свое право на рассмотрение дела установленным законом Украины судом", – заявили в Министерстве.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кто бы ни стал президентом Украины по итогам выборов, Москва не намерена обсуждать вопрос возвращения оккупированного Крыма.
К тому же, в Госдуме обвинили украинские банки в "захвате" вкладов крымчан.
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