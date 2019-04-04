Киев требует возврата 113 удерживаемых в России и Крыму украинцев

Россия нарушает нормы международного гуманитарного права, заявил Минюст Украины

Фото: Сегодня

Киев требует возврата 113 удерживаемых в России и Крыму украинцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/abe/2f8/5c5abe2f8afa3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/abe/2f8/5c5abe2f8afa3.jpg 2019-04-04T15:51:00+03:00 Политика Россия нарушает нормы международного гуманитарного права, заявил Минюст Украины

Украина направила ноту России с требованием немедленно вернуть 113 граждан Украины, которые незаконно удерживаются в Российской Федерации и во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"Украина направила ноту Российской Федерации с требованием передать украинским компетентным органам 113 граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ и временно оккупированной территории Украины – в Автономной Республике Крым – в нарушение норм международного гуманитарного права и международного права прав человека", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Министерство поступили обращения граждан Украины, осужденных приговорами украинских судов, в результате оккупации Крыма и г. Севастополя были приведены в соответствие с законодательством РФ так называемыми судебными органами, действующими на временно оккупированной территории Украины. Также обратились граждане Украины, осужденные незаконными оккупационными органами в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

"Сейчас эти граждане отбывают наказание на территории Автономной Республики Крым или переведены на территорию РФ", – отметили в Минюсте.

В соответствии со статьей 1 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", временно оккупированная территория Украины (АР Крым) является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины.

Также согласно статье 9 этого же Закона любые органы на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы созданы в порядке, предусмотренном законом. Любой акт (решение), выданный органом и/или должностными лицами, созданными, избранными или назначенными в порядке, непредусмотренном законом, является недействительным и не создает правовых последствий.

Функционирование на оккупированной территории Украины судов, которые выносят решения именем РФ, а также осуществления ими правосудия в соответствии с российским процессуальным и материальным правом не имеет правовых последствий по законодательству Украины, потому что они созданы в нарушение Конституции и законов Украины, добавили в министерстве.

"Указанные граждане Украины незаконно лишены свободы и права отбывать наказание на территории Украины за преступления, совершенные ими на территории Украины, за которые они осуждены в соответствии с законодательством РФ", – отметили в Минюсте.

Согласно части третьей статьи 5 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" ответственность за нарушение определенных Конституцией и законами Украины прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированной территории возлагается на РФ как государство-оккупанта соответственно с нормами и принципами международного права.

"Таким образом, Украина требует от Российской Федерации немедленного возвращения своих граждан, незаконно содержащихся в РФ и на оккупированной территории Автономной Республики Крым в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права и международного права прав человека, и обеспечить им возможность отбывать наказание, назначенное украинскими судами, на территории Украины согласно ее законодательству, а также реализовать свое право на рассмотрение дела установленным законом Украины судом", – заявили в Министерстве.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кто бы ни стал президентом Украины по итогам выборов, Москва не намерена обсуждать вопрос возвращения оккупированного Крыма.

К тому же, в Госдуме обвинили украинские банки в "захвате" вкладов крымчан.

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