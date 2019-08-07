Вторая нитка «Турецкого потока» в сочетании с «Северным потоком-2» позволит России взять Европу, а заодно и Украину, в газовое кольцо

Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский / Фото: AFP, Сегодня

Украина-Турция: как наладить сотрудничество с Анкарой на фоне ее сближения с Москвой https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD 2019-08-07T07:38:00+03:00 Политика Вторая нитка «Турецкого потока» в сочетании с «Северным потоком-2» позволит России взять Европу, а заодно и Украину, в газовое кольцо

Сегодня Владимир Зеленский отправляется в Турцию с двухдневным визитом. В Анкаре он встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом и представителями украинской и крымскотатарской общин, а в Стамбуле – с Вселенским Патриархом Варфоломеем I. Среди тем, которые будут подниматься на переговорах: освобождение пленных, нарушение прав крымских татар в оккупированном Россией Крыму, туризм и увеличение торгового оборота в контексте будущей зоны свободной торговли, о которой Анкара и Киев договариваются уже 8 лет.

Двухдневный визит Зеленского проходит на фоне существенного потепления отношений между Турцией и Россией. В статье "Тактическая победа Москвы: как Штаты накажут Турцию за покупку российских С-400" сайт "Сегодня" уже писал, что несмотря на предупреждения США, Анкара таки купила у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400. К тому же, Турция так и не отказалась от "Турецкого потока", который, по сообщениям "Газпрома", запустят 1 января 2020 года. Вдобавок, Россия продолжает незаконно блокировать отдельные районы Черного моря, превращая его в свое внутреннее "озеро".

Многие украинские и американские эксперты прямо говорят, что страны НАТО, имеющие выход к Черному морю, рискуют потерять там военное преимущество, учитывая продолжающуюся милитаризацию Крыма Россией. Так что двухдневный визит Владимира Зеленского в Турцию безоблачным вряд ли назовешь. Но это хороший шанс согласовать дорожную карту совместных действий Анкары и Киева, где наши интересы совпадают.

Освобождение пленных и газ. Анонс на сайте Офиса президента о поездке Зеленского в Турцию удивил многих. Причем, опубликовали его за два дня до фактического визита, пока все обсуждали предстоящую поездку украинского президента в Польшу и США в сентябре. Двухдневный визит в Анкару и Стамбул будет пятым по счету внешнеполитическим визитом Владимира Зеленского. До этого он уже побывал в Брюсселе, Париже, Берлине и Оттаве.

"Думаю, что в лице президента Турецкой Республики и самого государства мы должны получить хорошего партнера и переговорщика. Эрдоган, все-таки, в близких отношениях с Путиным. Важно использовать этот канал донесения сигналов официальной Москве. Но президент Турции будет не просто передавать их. Эрдоган понимает опасность всех событий 2014 года, как изменилась ситуация в Черном море и регионе, когда впервые после Второй мировой войны Россия, нарушив все нормы международного права, аннексировала и оккупировала украинский Крым", – сказал сайту "Сегодня" советник главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко.

По словам национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева и главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, одной из главных тем переговоров в рамках визита станет освобождение политзаключенных. Стоит напомнить, что именно благодаря посредничеству Эрдогана в октябре 2017-го Путин своим указом освободил заместителей главы Меджлиса Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Причем, до сих пор текст указа остается засекреченным.

По информации турецкого сайта QHA, Владимира Зеленского пригласили в качестве почетного гостя на совещании турецких послов, где буквально вчера министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил о неизменной позиции Анкары по непризнанию временной оккупации украинского Крыма Россией и продолжению активной политики защиты прав крымских татар. Правда, санкции против Москвы Анкара так и не ввела.

Стоит напомнить, что и предшественника Зеленского турецкая сторона приглашала на разные торжественные мероприятия, а потом договаривалась с Россией о совместных проектах. К примеру, в прошлом году Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Петра Порошенко на церемонию запуска Трансанатолийского газопровода (TANAP) из Азербайджана в обход России. Но впоследствии Анкара так и не отказалась от поставок российского газа по первой нитке "Турецкого потока", который должны запустить 1 января 2020 года, и дала согласие на прокладку второй нитки, которая, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, пройдет через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии.

По словам директора Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара, в свое время были обещания со стороны Эрдогана Порошенко, что второй нитки не будет и все ограничится первой ниткой "Турецкого потока", который будет поставлять российский газ на турецкий рынок исключительно для внутреннего потребления.

"Вторая нитка "Турецкого потока" помогает "Газпрому" навредить Украине. В сочетании с "Северным потоком-2" Россия возьмет Европу, а заодно и Украину, в газовое кольцо. Поэтому сейчас есть шанс поднять этот вопрос перед так называемым стратегическим партнером. Россия, используя трубопроводные проекты с Турцией (потому что есть еще "Голубой поток", запущенный в 2003 году), увеличивает свое военное присутствие в Черном море, превращая его в "российское озеро", – сказал сайту "Сегодня" Михаил Гончар.

Россия захватывает Черное море. Эксперты давно предупреждали, что вслед за незаконной аннексией и оккупацией Крыма, Москва попытается захватить и Черное море. На прошлогоднем саммите НАТО в Брюсселе бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес открыто раскритиковал НАТО в отсутствии стратегии по минимизации военного присутствия России в Черном море, заявив, что Альянс рискует и вовсе его потерять.

К активной реализации своих планов Россия приступила после того, как достроила "крымский мост". Сначала Кремль начал блокировать доступ судов в украинские порты в Азовском море, а в ноябре прошлого года пошел на открытую военную агрессию против украинских кораблей, захватив в плен 24 наших моряков.

Ситуация усугубилась в июле, когда во время учений Sea Breeze 2019 Россия перекрыла один из районов Черного моря от острова Змеиный до Тарханкута в Крыму.

"Начиная с 24 июля 2019 года, РФ перекрыла уже пять районов в Черном море, в том числе, значительный район в исключительной морской экономической зоне Болгарии и Румынии, а также почти полностью – восточную часть Черного моря от Сочи до Турции для препятствий грузинско-американским учениям Agile Spirit 2019. Это стратегия РФ по вытеснению НАТО из Черного моря", – пишет председатель набсовета Фонда "Майдан Закордонних Справ" Андрей Клименко в статье "Российское озеро". Девять аспектов современного Черноморского контекста".

Еще одна немаловажная проблема, о которой сайт "Сегодня" говорил в интервью с послом Украины в Турции Андреем Сибигой еще в январе 2018 года, – турецкие суда, которые, нарушая санкции, швартуются в крымских портах. Еще в октябре 2017 года Палата судоходства Турецкой Республики ввела полный запрет нелегального сообщения с портами временно оккупированной АРК. Эксперты отмечают, что таких случаев, по сравнению с 2014 годом, стало значительно меньше. Но все еще остается проблема ненадлежащего контроля со стороны турецких портов, которые не отслеживают конечные пункты следования российских и других судов. Буквально вчера прокуратура АРК сообщила, что за незаконную швартовку в Крыму оштрафовали африканское судно ALIANCA.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама