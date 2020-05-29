Украина уже больше недели находится на "плато" пандемии коронавируса – президент

Статистика заболевших за день в Украине остается еще достаточно высокой

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ – Ред.) Кристалиной Георгиевой.

Стороны обсудили ситуацию с пандемией коронавируса в мире и в Украине.

"К сожалению, статистика заболевших за день в Украине остается еще достаточно высокой, но одновременно растет количество тех, кто выздоровел. Сейчас мы уже больше недели находимся на "плато" заболеваемости", – отметил президент.

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Напомним, что по данным Кабмина, по состоянию на 9:00 29 мая в Украине 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациентов выздоровело. За сутки зафиксировано 429 новых случаев.

Добавим, что карантин в Украине продлен до 22 июня, ноэто – "адаптивный карантин".

То есть в каждом регионе на усмотрение местных властей будут менять условия в зависимости от количества заражений коронавирусной инфекцией.

В стране с 22 мая действуют смягченные нормы карантина, и уже с 25 мая начал работать общественный транспорт, в том числе метрополитен.

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