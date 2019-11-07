Украина – в центре внимания: будущий глава ОБСЕ дал важное обещание

Одним из центральных вопросов на повестке дня Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в следующем году будет российская агрессия против Украины.
В этом делегаты от Албании, которая в 2020 году примет у Словакии председательство в ОБСЕ, заверили украинских дипломатов на состоявшейся встрече.
"Российская агрессия против Украины будет в центре внимания во время председательства Албании в ОБСЕ в 2020 году. Эти и другие вопросы были обсуждены в рамках встречи заместителя министра иностранных дел Василия Боднара с албанской делегацией 6 ноября", – сообщили на странице украинского МИД в Twitter.
Напомним, что перед началом главенства его страны в организации министр иностранных дел страны Словакии Мирослав Лайчак также называл приоритетом Братиславы урегулирование конфликта на Донбассе.
Напомним, что ОБСЕ является одной из сторон и одновременно медиатором Минских переговоров, конечная цель которых – мирное урегулирование конфликта на Донбассе, где действует Специальная мониторинговая миссия организации.
И ранее представитель организации в Трехсторонней контактном группе Мартин Сайдик призвал Украину и боевиков на Донбассе как можно быстрее начать и завершить разведение сил на участке соприкосновения в Петровском.
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