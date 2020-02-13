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Украина в Минске передала уточненный список на освобождение пленных

13 февраля, 03:16

Стороны предоставили предложения относительно методики поиска пропавших без вести

Фото: ppu.gov.ua/

Фото: ppu.gov.ua/

Украина в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе передала уточненный список лиц, которых стремится освободить. Об этом написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook.

По ее словам, стороны предоставили предложения относительно методики поиска пропавших без вести.

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"В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить", – написала она.

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Напомним, 29 января в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, на котором участники гуманитарной подгруппы ТКГ договорились обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва начали обсуждать новый обмен пленными. По его словам, новый обмен будет касаться крымских татар и украинцев, которых удерживают в России. Одновременно обсуждаются "два трека, два списка". Один – с боевиками Донбасса, другой – с Россией.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Источник: Сегодня

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