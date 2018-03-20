Украина в ООН выступила с жестким заявлением по России

Киев призвал Россию прекратить поставки вооружения на Донбасс и начать выполнять свои обязательства согласно международным соглашениям и договорам. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко на заседании подготовительного комитета Третьей обзорной конференции Программы действий ООН по предотвращению и противодействию незаконной торговле легкими вооружениями и стрелковым оружием.

Он напомнил членам комитета ООН, что Москва продолжает игнорировать призывы Запада прекратить помогать боевикам на востоке Украины.

"Россия абсолютно игнорирует настоятельные призывы международного сообщества создать эффективный контроль над границей. Зато это государство продолжает обеспечивать постоянный приток незаконного вооружения и боеприпасов, включая стрелковое оружие и легкое вооружение, на территорию Украины через временно неконтролируемый участок украинско-российской границы. Нет необходимости говорить о том, что эти незаконные действия сознательно дестабилизируют не только субрегиональную, но и всю европейскую безопасность и стабильность. Такая ситуация, без всякого сомнения, подвергает опасности реализацию Программы действий ООН (по предотвращению и противодействию незаконной торговле легкими вооружениями и стрелковым оружием)", – сказал Витренко.

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Украинская сторона обратилась к ООН с просьбой не закрывать глаза на поставку Россией оружия на Донбасс.

"ООН не имеет права закрывать глаза на эту угрожающую ситуацию. Мы настоятельно призываем Россию соблюдать Программу действий и выполнять свои обязательства в соответствии со всеми международными соглашениями и договорами, которые она нарушает. Мы призываем это государство прекратить его дестабилизирующие незаконные поставки вооружения, в том числе стрелкового оружия и легкого вооружения, в Украину", – добавил заместитель постоянного представителя Украины при ООН.

Ранее в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) подтверждалось, что Россия поставляет на Донбасс оружие и военную технику. Стокгольмский институт перечислил виды вооружений, которые боевики получают от РФ.

В свою очередь представитель США в ОБСЕ отмечал, что российские "гумконвои" доказывают ее участие в войне в Украине. Гарри Камиан подчеркнул, что эти конвои продолжают открыто нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.