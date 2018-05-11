Украина ведет переговоры о безвизе с 61 страной "белого шенгена"

На сегодняшний день граждане Украины могут посещать без виз 85 стран мира

Украина начала переговоры со странами "белого шенгена" с целью установить с ними безвизовый режим, новую систему которого вводит ЕС. Об этом заявил замглавы Управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Меняйло, передает УНН.

Зона "белого шенгена" – страны, имеющие безвизовый режим с Евросоюзом. Помимо Украины, в этот список входит ещё 61 страна.

Сейчас украинское правительство ведет переговоры с ними всеми с целью получения права безвизового въезда для украинцев.

"Мы это предлагаем на взаимной основе. Мы к вам с безвизом – вы к нам, чтобы география безвизовых путешествий граждан Украины была шире. Не только государства ЕС и Шенгенской зоны, но также государства, граждане которых также въезжают в ЕС без виз – это, как я говорил, тот же Уругвай, Перу, Колумбия, Мексика, Сейшельские, Багамские острова, Антигуа и Барбудда, Македония, Албания – список довольно широк. И со всеми у нас разный уровень диалога, однако со всеми стараемся достичь результата," – сообщил Меняйло.

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В частности, соглашения с четырьмя странами Латинской Америки – Уругваем, Перу, Колумбией и Мексикой – договора могут быть заключены уже в ближайшее время.

На сегодняшний день граждане Украины могут посещать без виз 85 стран мира.

Ранее, украинское дипломатическое ведомство достигло договоренности о безвизовом режиме с двумя странами Южной Америки – Перу и Уругваем.

Кроме того, Украина также готовится подписать соглашение о безвизе с Македонией.

Недавно Украина договорилась о безвизе с Катаром. Президент Петр Порошенко, который ездил с визитом в эту страну в Персидском заливе, рассказал детали соглашения. Глава государства отмечал, что украинский загранпаспорт получил еще большую ценность в мире.