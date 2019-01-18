Украина ведет переговоры о закупке серьезного вооружения – Климкин

Для оборонных закупок наступает фундаментально новая ситуация, отметил министр

Фото: МИД Украины

Украина ведет переговоры о закупке серьезного вооружения – Климкин //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1dc/bf1/5c41dcbf1faa9.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1dc/bf1/5c41dcbf1faa9.jpg 2019-01-18T16:05:00+02:00 Политика Для оборонных закупок наступает фундаментально новая ситуация, отметил министр

Новый закон, которым Верховная Рада сделала Министерство обороны прямым импортером вооружения, даст для государства новый возможности. На сегодняшний день Украина уже ведет переговоры о закупке вооружения, которое существенно усилит обороноспособность страны. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции.

По его словам, теперь Украина сможет развивать военно-оборонное сотрудничество так, как это происходит между странами-членами НАТО.

"Мы действительно очень основательно обсуждали видение дальнейшего сотрудничества вообще по вопросам безопасности и оборонной сферы с Соединенными Штатами. Этот закон – он создает для нашего сотрудничества абсолютно новые возможности. Просто покупать по понятной логике вооружение, кстати, не только у Соединенных Штатов, здесь есть нюансы. И мы сейчас ведем такие переговоры. Я, конечно, не могу говорить, вы прекрасно понимаете, об отдельных системах. Этот вопрос конфиденциальный, но могу сказать, что ведем. Речь идет об очень серьезном усилении оборонных возможностей и наших Вооруженных сил, и в целом нашего сектора безопасности. Для оборонных закупок создает фундаментально новую ситуацию, которую мы уже пытаемся использовать. Мы знали об этом, и уже соответственно работаем", – сказал Климкин.

Напомним, ранее в Комитете Рады объясняли, причем здесь США к поставкам вооружения прямо Министерству обороны.

"Есть одна оговорка у Соединенных Штатов. Они просят Верховную Раду отменить советский атавизм в нашем законодательстве, запрещающий Министерству обороны получать это вооружение. США хотят оказывать помощь непосредственно Вооруженным силам. … Соединенные Штаты совершенно четко дают нам понять, что если мы не примем этот закон, то они не смогут в полном объеме предоставить нам военную помощь", – говорил глава оборонного комитета ВР Сергей Пашинский.

В данном контексте он напоминал, что на 2019 год США заложили в своем бюджете выделение Украине 250 млн долларов военно-технической помощи, из которых 125 млн на закупку вооружения. Но также и выдвинули условие Киеву привести в соответствие свое законодательство.

В то же время спецпредставитель США по Украине Курт Волкер намекал на новые военные поставки Киеву: "У нас есть возможность продать дополнительное (военное) оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах".

А тем временем президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО по государственному оборонному заказу на следующие три года. В нем не указывается, что именно будет закуплено для армии, однако сайт "Сегодня" разбирался, куда вольют десятки миллиардов гривен. Как рассказал нам военный эксперт Олег Стариков, на закупку вооружений будет тратиться от 15 до 25 миллиардов гривен в год, акцент в основном будет делаться на высокоточное оружие.

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