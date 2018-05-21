Украина включит Керченский мост в иск против России в Морском арбитраже

Сегодня, 21:01

Киев дополнит свой иск к РФ, рассматриваемый Морским арбитражем, в связи с открытием оккупантами Керченского моста

Фото: twitter.com/Krymsky_bridge
Фото: twitter.com/Krymsky_bridge

Украина дополнит иск против РФ за нарушение конвенции по Морскому праву сведениями о незаконном строительстве российской стороной моста через Керченский пролив, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Это (открытие Керченского моста – Ред.) ни в коей мере не меняет статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины, которая временно оккупирована РФ. Конечно, эта часть относительно Керченского моста будет в нашем иске, который сейчас рассматривается в Морском арбитраже "Украина против России" о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву", – рассказала Беца в понедельник, 21 мая.

Напомним, что в феврале нынешнего года Украина подала против России иск в Международный арбитраж по морскому праву, который доказывает, что РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Как известно, Керченский мост был открыт 15 мая. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году. Однако на эти действия Москвы последовала жесткая реакция Запада.

  • Евросоюз жестко отреагировал на открытие Керченского моста. Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова в Россию и его изоляцию от Украины, считают европейцы.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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