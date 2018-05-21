Украина включит Керченский мост в иск против России в Морском арбитраже

Украина дополнит иск против РФ за нарушение конвенции по Морскому праву сведениями о незаконном строительстве российской стороной моста через Керченский пролив, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Это (открытие Керченского моста – Ред.) ни в коей мере не меняет статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины, которая временно оккупирована РФ. Конечно, эта часть относительно Керченского моста будет в нашем иске, который сейчас рассматривается в Морском арбитраже "Украина против России" о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву", – рассказала Беца в понедельник, 21 мая.

Напомним, что в феврале нынешнего года Украина подала против России иск в Международный арбитраж по морскому праву, который доказывает, что РФ нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Как известно, Керченский мост был открыт 15 мая. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году. Однако на эти действия Москвы последовала жесткая реакция Запада.

"Укрепили аннексию Крыма". США осудили строительство Россией Керченского моста. В Госдепе подчеркнули, что Крым является частью Украины, а строительство моста происходило без разрешения украинской стороны.

Британия назвала безрассудным поведение России из-за строительства Крымского моста. Министр Алан Данкан заявил, что Крым – это часть Украины, а его аннексия является нарушением международного права.

Евросоюз жестко отреагировал на открытие Керченского моста. Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова в Россию и его изоляцию от Украины, считают европейцы.

Париж сожалеет о присутствии французских политиков на открытии Керченского моста. Французы уверяют, что такой шаг являлся личной инициативой политиков, а не позицией страны.