Украина вместе с Польшей не выстоят против России – эксперт

Нашей стране необходимо несколько вариантов для защиты, включая альянсы

Фото: nato.int.

Украина вместе с Польшей не выстоят против России – эксперт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2bc/bb2/5c62bcbb2e1c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2bc/bb2/5c62bcbb2e1c5.jpg 2019-02-16T11:34:00+02:00 Политика Нашей стране необходимо несколько вариантов для защиты, включая альянсы

Одновременно с выполнением комплекса мер по продвижению Украины в НАТО наше государство должно искать и другие способы укрепления собственной безопасности. Такое мнение высказал в ходе круглого стола "Европейский и евроатлантический выбор Украины" в редакции сайта "Сегодня" политолог, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Тут нужно понимать, что основная цель Украины – это быть в безопасности. И любая власть должна гарантировать гражданам, что они будут защищены. Как это будет сделано – или мы будет это делать самостоятельно, или с помощью НАТО – это вопрос другой. Мы должны найти такую формулу, которая максимально учитывала бы наши интересы и интересы наших союзников. А это уже задача дипломатии", – отметил Александр Мусиенко.

В этой связи он отметил необходимость искать и отрабатывать способы взаимодействия с нашими западными соседями – Польшей, Венгрией.

В свою очередь глава Центра проблем РФ Национального института стратегических исследований Петр Бурковский отметил, что двусторонние соглашения такой степени защиты, какую гарантирует НАТО, не дают.

"Если мы подпишем соглашение с Польшей о помощи и взаимозащите – это конечно, лучше чем ничего. Но вопрос – способны ли эти два государства выстоять против российского натиска? Ответ: в случае крупного регионального конфликта Украина и Польша вместе не выстоят. Они проиграют. Более того, в 2014 году после проведения первых за последнее время крупных учений в Прибалтике командующий войсками НАТО Бен Ходжес заявил, что сейчас объединенные войска НАТО не готовы дать отпор в случае серьезной агрессии России. Он эти слова повторил в 2016 году", – рассказал Петр Бурковский.

Также эксперт сослался на последние исследования Шведского оборонного института (исследовательское учреждение при Минобороны Швеции), которые четко на фактах продемонстрировали, что РФ сегодня очень серьезно готовиться к регональной войне.

"Двусторонние договоренности тут не помогут. Шведы, кстати тоже это понимают. И впервые с конца Холодной войны традиционно нейтральная Швеция провела совместные учения с НАТО", отметил Петр Бурковский.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало не обратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

Соединенные Штаты Америки приветствовали решение украинского парламента о закреплении курса Украины по членству в Европейском Союзе и НАТО.

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