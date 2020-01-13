Украина возвращается в ПАСЕ: глава делегации объяснила зачем

Зал заседаний ПАСЕ в Страсбурге / Фото: Flickr

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, как и предполагалось, рекомендовал возобновить участие украинской делегации на Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом на своей странице в Facebook 13 января сообщила глава украинской делегации Елизавета Ясько.

Она отметила, что комитет принял ее проект заявления парламента Украины "Об участии Постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году".

Ясько аргументировала это желанием "объединяться с партнерами, друзьями и убеждать оппонентов, чтобы помочь Совете Европы выйти из кризиса и вернуться на путь соблюдения собственных ценностей", а также тем, что Украина – член СЕ с 1995 года и выполняет Устав организации и свои обязательства.

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"Наша делегация должна ехать в Страсбург – чтобы бороться там за Украину и европейские ценности для самого Совета Европы. Мы осознаем, что там будет непросто. Но у новой делегации есть новая стратегия и конструктивная программа действий на зимнюю сессию ПАСЕ", – отметила нардеп.

Она также поблагодарила спикера Рады, постпреда Украины при Совете Европы, а также представителей министерства иностранных дел и Офиса президента за поддержку позицию украинской делегации.

В ближайшие дни Елизавета Ясько обещала представить это постановление на пленарном заседании Верховной Рады.

Напомним, что украинская делегация покинула летнюю сессию ПАСЕ в знак протеста против того, что делегации Российской Федерации разрешили вернуться в сессионный зал организации с восстановлением всех прав без выполнения Россией каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса.

Кроме того, по этой же причине украинские делегаты отказались участвовать в осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.

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