Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости политики

Украина впервые обратилась к США с запросом о военном оборудовании

8 июля, 00:36

Что именно Украина хочет приобрести из оружия в США пока неизвестно

Уильям Тейлор. Фото: посольство США
Уильям Тейлор. Фото: посольство США.

Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи Минобороны США, который будет рассматриваться, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Министерства обороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса", - приводит его слова Twitter посольства США в Украине.

Тейлор подчеркнул, что США стойко стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности и реформирования оборонного сектора Украины.

В сообщении не указано, что именно Украина хочет приобрести из оружия в США.

Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 миллионов долларов

Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, оружие, Украина, летальное оружие

Вы сейчас просматриваете новость " Украина впервые обратилась к США с запросом о военном оборудовании". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Стингеры" для Донбасса: что изменит снятие ограничения на продажу Украине зенитных ракет типа "земля-воздух"

21 июня, 07:19

США могут предоставить Украине оружие, создавшее проблемы советским войскам в Афганистане

Пентагон разрешил выделить Украине 250 млн долларов на оборонку

19 июня, 19:12

Часть суммы пойдет на покупку летального и нелетального вооружения, а остальное поступит на счета Минобороны Украины

Украина может покупать оружие в США – Волкер

19 июня, 02:02

Среди приоритетов – антиснайперские системы и противотанковые ракеты

Подтверждение и гарантия: что значит заявление Волкера о помощи Украине от США

29 мая, 13:02

Военные эксперты объяснили заявление спецпредставителя США

США передали украинским военным радары для уничтожения вражеской артиллерии

21 мая, 03:44

С 2014 года американские партнеры передали Украине 13 современных контрбатарейных радаров

Экспорт и импорт: как Украина торговала оружием в 2018 году

18 июня, 07:19

Продали в США 3200 винтовок, в Алжир — ракеты, а у Польши купили артустановки

Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе

Появились новые детали убийства гардеробщицы ВР

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Потап прокомментировал беременность Насти Каменских

Как потерять состояние? Громкие падения звезд

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Модель оштрафуют откровенное платье на кинофестивале в Каннах

В Украине увеличили «декретные» и выплаты одиноким матерям

На яхте патриарха Кирилла заметили девушек в купальниках

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

5 июля, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Слова излишни: в сети сравнили фото пляжей в Кирилловке и Ялте

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Как восстановить печень
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь