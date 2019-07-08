Украина впервые обратилась к США с запросом о военном оборудовании

Что именно Украина хочет приобрести из оружия в США пока неизвестно

Уильям Тейлор. Фото: посольство США.

Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи Минобороны США, который будет рассматриваться, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Министерства обороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса", - приводит его слова Twitter посольства США в Украине.

Тейлор подчеркнул, что США стойко стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности и реформирования оборонного сектора Украины.

В сообщении не указано, что именно Украина хочет приобрести из оружия в США.

Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 миллионов долларов.

Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.

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