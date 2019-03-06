Украина вводи безвиз с еще одной страной Европы

Порошенко подписал соответствующий указ

Украинцы могут ездить без виз в 120 стран мира. Фото: Depositphotos

Украина вводи безвиз с еще одной страной Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7d4/10b/5c77d410be108.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7d4/10b/5c77d410be108.jpg 2019-03-06T23:16:30+02:00 Политика Порошенко подписал соответствующий указ

Украина продлила безвизовый режим с Северной Македонией на один год.

Об этом говорится в указе Президента №57 от 6 марта.

Согласно документу, безвизовый режим в Украину и транзитный проезд через территорию Украины для граждан Северной Македонии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, введен на период с 16 марта 2019 до 15 марта 2020 года.

Соответствующее решение принято с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Северной Македонией, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и подтверждения намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок граждан.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Украина имеет безвизовый режим с 86 иностранными государствами, упрощенный – с 54 и визовый – с 58.

Напомним, ранее украинский загранпаспорт занял 41 место из 106 в Индексе паспортов компании Henley & Partners, так как на тот момент граждане Украины могли посещать без виз 128 стран. Также мы писали, что безвизовый режим для украинцев ввела еще одна страна.

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