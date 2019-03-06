Украина вводи безвиз с еще одной страной Европы
Порошенко подписал соответствующий указ
Украина продлила безвизовый режим с Северной Македонией на один год.
Об этом говорится в указе Президента №57 от 6 марта.
Согласно документу, безвизовый режим в Украину и транзитный проезд через территорию Украины для граждан Северной Македонии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, введен на период с 16 марта 2019 до 15 марта 2020 года.
Соответствующее решение принято с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Северной Македонией, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и подтверждения намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок граждан.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, Украина имеет безвизовый режим с 86 иностранными государствами, упрощенный – с 54 и визовый – с 58.
Напомним, ранее украинский загранпаспорт занял 41 место из 106 в Индексе паспортов компании Henley & Partners, так как на тот момент граждане Украины могли посещать без виз 128 стран. Также мы писали, что безвизовый режим для украинцев ввела еще одна страна.
Смотрите видео: место в Индексе паспортов мира может помочь усилить экономику Украины
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина вводи безвиз с еще одной страной Европы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Безвиз и помощь МВФ для Украины могут заморозить из-за решения КС – Transparency International
Дела чиновников, обвиняемых в коррупции, необходимо расследовать, отметили в агентстве
Климкин: ЕС не приостановит безвиз из-за отмены в Украине наказания за незаконное обогащение
На кону стоит не только безвизовый режим, но и поддержка Украины Евросоюзом, считает министр
Названо количество "безвизовых" стран для украинцев
В МИД говорят, что активно работают над расширением этого списка