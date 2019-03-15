"Украина выбирает президента": ЦИК обвиняют в том, что она может сорвать выборы

В ЦИК призывают кандидатов прекратить перестановки

Фото: УНИАН

"Украина выбирает президента": ЦИК обвиняют в том, что она может сорвать выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0d0/2d5/5c40d02d52b63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0d0/2d5/5c40d02d52b63.jpg 2019-03-15T21:39:00+02:00 Политика В ЦИК призывают кандидатов прекратить перестановки

Избыточное количество бюллетеней и отсутствие боксов для их перевозки. Все это может привести к недемократическим выборам или даже их срыву. Такие упреки в адрес ЦИК делает общественность. Наталья Заморская выяснила, действительно ли ситуация такая угрожающая, и что может помешать честному волеизъявлению украинцев. Продолжаем цикл "Украина выбирает президента".

Предательства не будет! На прошлой неделе Центризбирком обвинили в попытке фальсификации выборов. Мол, тех, кто будет голосовать в стране – 30 миллионов. А ЦИК сделал предзаказ вдвое большего количества бюллетеней. Тогда в комиссии объяснили, что рассчитывают сразу на два тура. А сегодня добавили – документов напечатают еще больше.



Добавились более 33 000 избирателей, сменивших место голосования на неподконтрольных территориях, и те, кто будет голосовать на временных участках, в больницах.

"Центральной избирательной комиссией определено максимальное количество избирателей, которые будут находиться, возможно находятся, в стационарных учреждениях здравоохранения. И на этих избирателей рассчитано – зарезервированы избирательные бюллетени в количестве 227 000 931 человек. Пока что!", – говорит заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

А еще создадут 80 спецучастков в зоне проведения Операции объединенных сил. Чтобы проголосовать могли и военнослужащие. Для них нужно еще 47 000 дополнительных бюллетеней.

"Эти военнослужащие не могут оставлять свои военные части, не могут отойти для того, чтобы осуществить свое право на обычных избирательных участках. Именно поэтому Министерство обороны обратилось в Центральную избирательную комиссию", – поясняет член Центральной избирательной комиссии Михаил Вербенский.

"Точное количество избирательных бюллетеней может быть установлено ближе к срокам, когда мы уже начнем их печать. Потому что осуществляются определенные процессы, которые уточняются", – говорит председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Обвинили ЦИК и в том, что она может сорвать выборы, потому что не провела тендера на закупку крайне специфических и сверхважных архивных боксов для бумаг. Мол, без них не смогут доставлять бюллетени. Такие версии, говорят в комиссии – полная ерунда. И демонстрируют этот суперособенный бокс.

"Эти коробки предназначены только для того, чтобы составить такие вещи, как предварительные списки избирателей, как протоколы участковых избирательных комиссий, не для подсчета голосов, а для протоколов заседаний", – объясняет заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

А вот по поводу чего действительно стоит поднимать шум, так это – слишком частая и необоснованная смена членов комиссий. В частности, в ОИК уже переназначили более двух третей голов! Если и дальше будет продолжаться такая необоснованная ротация почти полумиллионной армии работников участков – выборы действительно могут быть сорваны.

"Когда кандидаты так часто меняют членов избирательных комиссий, наши попытки научить, наши попытки дать алгоритмы действий и облегчить их работу, они нивелируются", – считает член Центральной избирательной комиссии Светлана Кустова.

В ЦИК призывают кандидатов прекратить перестановки, чтобы работники комиссий, непосредственно отвечали за демократическое проведение выборов, успели качественно подготовиться и их нельзя было бы обвинить в срыве голосования или подсчете голосов.

Напомним, с завтрашнего дня в ЦИК будут обучать членов участковых избирательных комиссий.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины. За выборами будут следить наблюдатели от 10 международных организаций и 7 иностранных государств.

Стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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