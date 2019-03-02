Украина выбирает президента: эфир телеканала "Украина" подвергся внешнему вмешательству

До выборов президента ровно месяц

Украина выбирает президента: эфир телеканала "Украина" подвергся внешнему вмешательству 2019-03-02T20:25:00+02:00 Политика До выборов президента ровно месяц

Тревожная провокация. Эфир телеканала "Украина" подвергся внешнему вмешательству. Накануне вечером неизвестные препятствовали трансляции главного политического шоу страны – "Главная тема. Выбор". В студии Елены Кот руководители всех силовых ведомств – Арсен Аваков, Юрий Луценко и Василий Грицак гарантировали гражданам честные выборы. А из-за действий злоумышленников часть аудитории – а это миллионы зрителей – этого так и не увидели.

"Этот выбор – это не выбор президента, этот выбор пути. Мой долг, как министра, обеспечить прозрачные выборы. И мой долг быть равноудаленным от каждого кандидата", – заявил глава МВД.

Но уже в первые минуты программы – от зрителей канала посыпались жалобы на проблемы или отсутствие сигнала трансляции.

О проблемах с сигналом написали едва ли не со всех уголков страны.

Василий Грицак в прямом эфире поручил службе безопасности разобраться в ситуации. Руководители ГПУ и МВД его поддержали.

"Насколько же надо было кому-то не хотеть, чтобы силовиков показали вместе, в одной студии, и они демонстрировали единство и готовность обеспечить выборы", – заявил Аваков.

"Действительно, сотрудники службы безопасности уже включились в работу по полной. И мы обязательно задокументируем факт несанкционированного вмешательства в деятельность информационных систем. Я убежден, что Генеральная прокуратура нас поддержит, мы откроем уголовное производство и сделаем все возможное, чтобы вытащить этих уродов на свет, кому не выгодно сегодня, чтобы эта передача просто была показана по телевидению", – отметил Василий Грицак, глава службы безопасности Украины.

40 минут. Именно столько времени злоумышленники вмешивались в эфир. И это не первый раз, говорит директор департамента развития сети вещания канала "Украина" Богдан Жданов. За последние месяцы это третий случай. Всего их было около полусотни.

"Это очень сложно. Это стоит больших денег, но это возможно. Сто процентов – это внешнее вмешательство. Почему – потому что у нас есть непосредственно запись уровня сигнала, где четко отслеживается то, что это делается намеренно, вносится помеха в определенное время, с определенным уровнем сигнала, атмосферные явления не могут так четко и слажено работать", – отметил он.

Наглое вмешательство в сигнал требует большего мобилизации, уверена директор канала Виктория Корогод.

"Произошли события, которые очень негативно отражаются на деятельности средств массовой информации, особенно в нашей стране. Особенно сейчас – в период избирательной кампании, избирательного процесса. Поэтому мы действительно обращаемся и к президенту Украины, и к правительству, и к правоохранительным органам, и особенно в международные институты, чтобы они привлекли внимание ко всем этим инцидентам и помогли нам восстановить нормальную, стандартную работу средств массовой информации, как в любой цивилизованной стране этого мира", – заявила она.

Представители спутникового оператора тоже подтвердили факт вмешательства в сигнал. Со своей стороны обещают – сделают все возможное, чтобы зрители телеканала могли беспрепятственно смотреть в эфире любимые программы. А еще – планируют выявить местонахождение злоумышленников и передать информацию следователям.

Ранее в эфире ток-шоу "Главная тема. Выбор", которая выходит в эфире телеканала "Украина" с Еленой Кот, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, сколько силовиков будут контролировать ход голосования на выборах президента в марте.

Ранее мы писали, что за порчу бюллетеней грозит 5000 грн штрафа или тюрьма.

Также сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

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