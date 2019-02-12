Украина выбирает президента: главное за 12 февраля

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации 48 соискателям

Украина выбирает президента: главное за 12 февраля 2019-02-12T21:21:00+02:00 Политика Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации 48 соискателям

Почти полсотни претендентов на президентское кресло Центризбирком не зарегистрировал кандидатами.

Отказ в регистрации лидеру коммунистов Петру Симоненко был среди самых прогнозируемых. Центризбирком сослался на закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Единственный шанс выдвинуться у Симоненко мог бы появиться, если бы он пошел самовыдвиженцем – не захотел.

Также ЦИК отказал бывшему АТОшнику Тарасу Костанчуку от "Партии защитников Украины". В его программе усмотрели пропаганду насилия – предлагал казнить за коррупцию и предательство.

А вот экс-регионалу Владимиру Олейнику, который в 2014 году сбежал в Москву, 2,5 млн грн залога не вернут, хотя его и не зарегистрировали. Деньги за него внесли четыре других лица, что запрещено. А еще политик-беглец признал Донецкую и Луганскую области отдельными "республиками".

Среди резонансных отказников и Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов. Она сейчас находится в СИЗО и денежного залога не внесла.

Всего комиссия отказала в регистрации 48 соискателям. В основном из-за неуплаты денежного залога. Среди них и Олеся Спирина, которая на склоне лет решила бесплатно побороться за президентскую булаву. Тамада Наталья Пилипенко даже не скрывает – решила себя прорекламировать.

Ряд претендентов с юридическим образованием даже пытались в судах доказать, что платить 2,5 миллиона не обязательно.

А тем временем участники президентской гонки продолжили поездки по регионам.

За пять лет заложили прочный фундамент, теперь время возводить стены. Так по-хозяйски Петр Порошенко описал политическую и экономическую ситуацию в Украине. По его словам, кризис, вызванный войной, отступает. В прошлом году доходы украинцев уже выросли на 12%. Не тот результат, которым можно хвастаться. Но он говорит, что худшее – позади.

Увеличить госрасходы на лечение онкобольных требует Олег Ляшко. Более того предлагает пересмотреть бюджет и поднять зарплаты и пенсии медработникам. Об этом сегодня говорил во время своего визита в Полтавскую область. Политик заявил: обеспокоен массовым выездом врачей за границу.

Юлия Тимошенко сегодня в Тернопольской области: молилась в церкви, обнималась с малышами и принимала подарки. Здесь ее везде сопровождали участники боевых действий на Донбассе. В таком обществе говорили о мире и пути его достижения.

Вернуть социальные выплаты всем жителям Донбасса предлагает Александр Вилкул. Оппозиционер уверен: восстановление экономических отношений и транспортного сообщения поможет Украине вернуть назад захваченные земли и как следствие установить мир на востоке страны. Соответствующие идеи депутат оформил в законопроекты.

Напомним, Центральная избирательная комиссия увеличила расходы на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины почти на 9,95 млн гривен. Ранее предусматривались расходы из расчета 25 претендентов на президентский пост, но число зарегистрированных кандидатов увеличилось до 44 человек.

Выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что, если до 7 марта никто не снимет свою кандидатуру, размер бюллетеня будет больше метра, и только на ознакомление с полным перечнем кандидатов уйдет 52 секунды.

Подробнее о выборах президента читайте в статье: Портрет украинского избирателя: кто будет голосовать в 2019 году.

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