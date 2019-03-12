Украина выбирает президента: главное за 12 марта

ЦИК и силовики активно готовятся к выборам

Украина выбирает президента: главное за 12 марта 2019-03-12T22:10:00+02:00 Политика ЦИК и силовики активно готовятся к выборам

До выборов меньше трех недель. Центр избирательным ком и силовики активно готовятся к их проведению. Как противостоять вероятным угрозам и предотвращать нарушения закона, сегодня обсудили на совместном совещании.

На участках в день голосования, на комбинате во время печати бюллетеней и в авто при их транспортировке. За безопасностью выборов будут следить более 134 тысячи правоохранителей. Цель - не допустить любого вмешательства в избирательный процесс.

"Ни одно образование, ни одна общественная организация, ни Национальные дружины, ни Национальный корпус, ни интернациональные какие нибудь интернационалисты – никто не будет иметь права силовым образом вмешиваться в избирательный процесс. У нас достаточно сил, чтобы процесс выборный прошел ровненько", – заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

Предотвратить применение силы МВД попросил Центризбирком. После того, как услышал об угрозах одной из общественных организаций, иметь своих наблюдателей. Мол, она оставляет за собой право определять были ли фальсификации. А вдруг решит, что да – будет действовать силой.

Общественность настаивала, чтобы ЦИК отменила их регистрацию, однако это не предусмотрено законом.

"Общественное объединение" Национальные дружины" делали такие достаточно агрессивные заявления. На это ЦИК уже отреагировала, она направила соответствующую информацию в органы, которые имеют полномочия проверить, действительно ли эти организации занимаются такой деятельностью", – говорит Татьяна Слипачук, председатель Центральной избирательной комиссии.

В то же время в СБУ уверяют: будут делать все, чтобы предотвратить конфликты. Сейчас все держат под контролем.

Василий Грицак, председатель Службы безопасности Украины, заявляет, что каждое ведомство должно просто обеспечить реагирования в пределах определенных законом полномочий.

"Есть общее понимание того, что мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить свободное волеизъявление народа и легитимного новоизбранного президента, и доверие к результатам этих выборов", – заявил он.

Генпрокурор отметил и ответственность членов избирательных комиссий. И пригрозил уголовными наказаниями за нарушения. К примеру, за выдачу бюллетеня на другого человека. Подчеркнул, что в случае чего, отвечать им придется не перед своими кандидатами, а перед законом.

"Сразу после выборов ГПУ и МВД обязательно обязательно истребует списки избирателей, сведения выдачи бюллетеней, а также корешки бюллетеней, где будет видно: член комиссии такой-то выдал бюллетень гражданину, который в этот момент был за границей", – заявил он.

Жестко действовать будут и в случае попыток подкупа, организации каруселей и незаконной агитации. Правоохранители уже получили почти три тысячи сообщений об избирательных нарушениях.

"По результатам их рассмотрения составлен 518 админпротоколов. Их последствиями стало уже 60 соответствующих решений судов, по которым граждане заплатили соответствующие штрафы", – говорит Максим Цуцкиридзе, заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции.

Открыто и 142 уголовных производства. Треть – по покупке голосов. А на причастность к организации так называемых "сетей" проверяют уже четырех кандидатов.

Отметим, что до дня выборов осталось три недели и у многих украинцев могут возникнуть вопросы относительно участия в голосовании. Стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвоборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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