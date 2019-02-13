Украина выбирает президента: главное за 13 февраля

Украинские юристы советуют гражданам задавать кандидатам в президенты больше вопросов

Украина выбирает президента: главное за 13 февраля 2019-02-13T21:40:00+02:00 Политика Украинские юристы советуют гражданам задавать кандидатам в президенты больше вопросов

Перед выборами украинские юристы сформировали перечень важных вопросов к кандидатам, решение которых, по их мнению, поможет стране. А ответы на них позволят каждому избирателю определиться, за кого голосовать.

Среди острых вопросов: имеет ли кандидат планы для преодоления последствий войны, есть ли у него стратегия поведения со страной-агрессором, готов или нет выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий. Есть вопрос об изменениях в Конституцию, присоединении к международным конвенциям или, например, вопрос о признании законодательно прав ЛГБТ-сообществ.

"Мы пытались выбрать вопросы из разных сфер. Так чтобы они не дублировались и отражали всю палитру прав и свобод человека", – говорит Александра Матвийчук председатель правления Центра гражданских свобод.

Журналисты "Сегодня" на улицах столицы узнавали у рядовых граждан, что бы они спросили у потенциального Гаранта. Как выяснилось, большинству опрошенных вообще безразлично, кто кандидаты и что они делают. И никаких вопросов к ним не имеют.

Такая тенденция, говорят эксперты, крайне опасна. Ведь эти люди потенциально должны вести за собой многомиллионную страну. Поэтому советуют не быть равнодушными и при первой же возможности ставить кандидатам неудобные вопросы.

Тем временем участники президентской гонки продолжают поездки по регионам.

Украина не позволит России оккупировать Черное и Азовское море. Об этом заявил Петр Порошенко во время своего визита в Одесскую область. По его словам, морское хозяйство – одной из основ экономики государства. В прошлом году 40% международной торговли Украины обеспечила портовая отрасль.

Один из жилых кварталов Ивано-Франковска посетила Юлия Тимошенко. Молодежь жалуется, ни в одном из этих домов жилье приобрести не в состоянии дорого. Политик говорит: решить проблему могло бы совершенствование системы ипотечного кредитования.

Украинцы не должны платить за квартплату более 15% от дохода семьи, убежден Олег Ляшко. Если суммы большие, социально незащищенные слои должны получать субсидии. Об этом политик заявил во время встречи с общиной в Полтавской области. Говорит, пожилые люди жалуются, суммы в платежках получают вдвое больше пенсию.

130 место из 137 заняла Украина в рейтинге качества дорог. Это данные индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума. На дороги жалуется и Александр Вилкул. По мнению политика, отремонтированные трассы – это увеличение транзитного потенциала Украины и как следствие дополнительные деньги для страны.

Сергей Тарута – в Кировоградской области. Вместе с местными жителями обсудил проблему иммиграции молодежи.

Привлечь международных экспертов для расследования аферы в Приватбанке предлагает Валентин Наливайченко. Экс-глава СБУ говорит, украинские правоохранительные органы не уделили достаточно внимания этому делу.

Напомним, Центральная избирательная комиссия увеличила расходы на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины почти на 9,95 млн гривен. Ранее предусматривались расходы из расчета 25 претендентов на президентский пост, но число зарегистрированных кандидатов увеличилось до 44 человек.

Выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что, если до 7 марта никто не снимет свою кандидатуру, размер бюллетеня будет больше метра, и только на ознакомление с полным перечнем кандидатов уйдет 52 секунды.

Подробнее о выборах президента читайте в статье: Портрет украинского избирателя: кто будет голосовать в 2019 году.

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