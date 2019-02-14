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Украина выбирает президента: главное за 14 февраля

Сегодня, 21:29

Около трети кандидатов в президенты указали низкий доход в своих декларациях

Украина выбирает президента: главное за 14 февраля Политика Около трети кандидатов в президенты указали низкий доход в своих декларациях

Общественные антикоррупционеры составили рейтинг кандидатов с низким годовым доходом в соответствии с декларациями. Среди беднейших – экс-ведущая Юлия Литвиненко. У нее в последней декларации был указан доход 41 тысяча гривен. На полтысячи больше у Инны Богословской. В три раза большую сумму получил политтехнолог Владимир Петров – за год почти 124 тысячи грн. Среди наименее состоятельных и Илья Кива – у него 143 тысячи.

Василий Журавлев от партии "Стабильность" и самовыдвиженец Александр Ващенко вообще написали, что получили нулевой доход!

"Около трети кандидатов указали низкий доход в своих декларациях, что может свидетельствовать о том, что эти кандидаты технические, и они знают, что в дальнейшем они не станут госслужащими", – говорит Павел Левин, аналитик ОО "Антикоррупционный штаб".

Поэтому такие кандидаты не стесняются писать неправду. Ответственности за это для кандидатов не предусмотрено в отличие от чиновников.

Все декларации кандидатов в президенты находятся в открытом доступе. В частности, на сайте Центризбиркома. Поэтому каждый желающий легко может сам провести антикоррупционную проверку и сделать собственные выводы.

Тем временем участники президентской гонки продолжают поездки по регионам.

Так, действующий президент Петр Порошенко посетил отремонтированную Харьковскую филармонию. На обновление помещения ушло около полумиллиарда гривен. Говорит, несмотря на войну и экономические вызовы, культура остается одной из приоритетных отраслей.

Удешевление кредитов для сельхозпроизводителей, возмещение приобретения украинской техники и компенсация за поголовье скота. Такие шаги позволят украинскому селу выйти из кризиса, уверен нардеп Олег Ляшко. Говорит, в парламенте будет добиваться принятия законов, которые позволят фермерским хозяйствам активно развиваться.

Юлия Тимошенко в Украине хочет оклады, не менее чем в Польше. Говорит: будут деньги, появится и спрос на товары и услуги. Так будет развиваться экономика и расти ВВП.

Александр Вилкул предлагает ввести налоговые льготы предприятиям, которые берут на работу вчерашних студентов. Гарантированное рабочее место после образования – залог невыезда молодежи за границу, уверен оппозиционер.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания

Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

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Тег выборы, Украина, выборы президента

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