Украина выбирает президента: главное за 14 января

Центризбирком уже второй раз отказал в регистрации одному из претендентов на президентское кресло. Юрист из Броваров Владимир Ратуш снова принес документы, и снова получил решительное "нет".

Владимир Ратуш в первый раз в ЦИК документы принес 31 декабря, как только стартовала регистрация. Но ему отказали из-за многочисленных неточностей в документах и неуплаты 2,5 млн грн. Подал второй раз. Ошибок избежал, но денег так и не принес.

Из-за этого ЦИК вновь отказал в регистрации. В комиссии напомнили: внесение залога является одним из основных требований.

Также для регистрации претенденту нужно подать: анкету, два фото, автобиографию, предвыборную программу и декларации об имуществе и доходах за прошлый год свою и семьи.

Если же претендент баллотируется от партии или блока, следует принести дополнительные бумаги. В частности, выписку из протокола съезда политсилы, где и утвердили кандидата.

Движение "Справедливость" Валентина Наливайченко выдвинуло еще 3 января. Тогда и подали документы. Центризбирком зарегистрировал его еще неделю назад, но за удостоверением кандидат пришел только сегодня.

Говорит, путешествовал. Впереди политическая борьба, но уверен, украинцы не должны стать ее заложниками. По его словам, выборы должны пройти под бдительным оком общественности и правоохранителей.

"И в Киеве, и в каждой области должны открыться правовые центры по инициативе наших силовиков и правоохранительных органов, где (будет) личный прием граждан, где люди лично могли бы сразу получать главное – реакцию правоохранительной системы… Чтобы люди знали, к кому обращаться (в случае фиксации нарушений)", – говорит Валентин Наливайченко, кандидат в президенты Украины.

Следующее заседание Центризбиркома состоится завтра. На немможет утвердить еще трех кандидатов: Виталия Куприя, Анатолия Гриценко и Евгения Мураева.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, почему фавориты украинцев медлят с выдвижением и подачей документов в ЦИК.

Как сообщалось, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания. Кто будет бороться за пост главы государства, окончательно ясно станет только 3 февраля, хотя ранее о своих планах побороться за президентское кресло изъявляли около 40 кандидатов.

Впереди – три месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.