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Украина выбирает президента: главное за 17 января

Сегодня, 21:14

Сегодня еще три претендента на участие в президентской гонке принесли документы в ЦИК

Украина выбирает президента: главное за 17 января Политика Сегодня еще три претендента на участие в президентской гонке принесли документы в ЦИК

Количество желающих стать президентом ежедневно увеличивается. Сегодня еще трое потенциальных кандидатов принесли документы в Центризбирком. Всего там уже побывало 17 претендентов. Восемь зарегистрировали. И полиция уже зафиксировала нарушения правил агитации у некоторых из них.

Сегодня документы в ЦИК принес Александр Шевченко, его кандидатуру на съезде выдвинула партия "Укроп". Документы принес также фермер из Полтавской области.

Третий претендент – Юрий Бойко. После изгнания из "Оппозиционного блока" он надеялся баллотироваться от "Оппозиционной платформы "За жизнь", но из-за распрей и амбиций политсила до сих пор не провела съезд.

На вопрос журналистов, идет ли он как самовыдвиженец, Бойко не ответил, лишь подтвердил, что партия съезда не проводила. В ЦИК подтвердили: документы претендент представил не от политсилы. 

Политологи говорят, после того как Бойко со всеми рассорился, получить надлежащую поддержку на выборах ему будет крайне трудно.

"С одной стороны, он говорил о том, что его поддерживают люди, поддерживает народ, но, с другой стороны, он как-то стыдливо не хотел говорить о том, что он идет самовыдвиженцем, потому что это нестатусно", – говорит Вадим Карасев, политолог.

Между тем зарегистрированные кандидаты развернули полноценную агитацию. Однако не все честную. Полиция уже зафиксировала почти полсотни нарушений. Преимущественно – это размещение баннеров без выходных данных, чтобы не отчитываться перед ЦИК об их оплате.

Агитацию кандидаты должны осуществлять только за счет избирательных фондов. И не позднее, чем за пять суток до дня голосования должны предоставить финансовые отчеты в Центральную избирательную комиссию. Они будут в открытом доступе.

По закону финансировать избирательную кампанию запрещено, в частности, органам государственной власти, нельзя получать денег из-за рубежа или от благотворительных организаций.

Есть ограничения и по размерам добровольных взносов на выборы. Физлица могут в течение года перечислить одному кандидату не более чем 1,6 млн грн, а юридические – максимум 3,3 млн грн.

Информацию о взносах обычно не разглашают, но любознательные граждане могут узнать и эти данные, направив Центризбиркома запрос на доступ к публичной информации.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания. Кто будет бороться за пост главы государства, окончательно станет ясно только 3 февраля, хотя ранее о своих планах побороться за президентское кресло заявляли около 40 кандидатов.

Впереди – три месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

ЦИК, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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Сегодня

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