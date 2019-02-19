Украина выбирает президента: главное за 19 февраля

Кандидаты рассказали о планах борьбы с коррупцией

Украина выбирает президента: главное за 19 февраля 2019-02-19T21:19:00+02:00 Политика Кандидаты рассказали о планах борьбы с коррупцией

Кандидаты на главное кресло страны заботятся о металлургах и студентах, имеют четкий план для членства в ЕС и НАТО и знают, как побороть коррупцию.

Курс на ЕС и НАТО – неизменное внешнеполитическое направление Украины, которое поддерживает Петр Порошенко. В избирательном штабе кандидата говорят, нынешний президент – единственный из претендентов на главное кресло, кто имеет четкий план действий для получения членства в Евросоюзе и североатлантическом альянсе.

"Петр Порошенко – действующий президент и одновременно является кандидатом в президенты, остается единственным гарантом неизменности евроатлантического и европейского курса Украины. И в чьей программе недвусмысленно констатируется стратегическая цель членства в ЕС, стратегическая цель членства в североатлантическом альянсе, а также поставлены определенные временные маркеры. Такие как – обеспечение к 2023 году получения плана действий по членству в НАТО и подачи заявки на членство в ЕС", – говорит Олег Медведев, спикер избирательного штаба Петра Порошенко.

Восстановить госфинансирование профтехобразования призвал власти Олег Ляшко. Политик возмущается – училища и лицеи оказались на грани выживания после того, как правительство перевело их финансирование на местные бюджеты. Говорит, бросать на произвол судьбы ПТУ нельзя. Во-первых, технические специальности сейчас крайне востребованы на рынке труда, а во-вторых, значительная часть учащихся ПТУ – сироты или дети из мало-обеспеченных семей.

"Не каждый может быть юристом, экономистом, кому-то надо работать. Куда ребенку сироте деться, куда ребенку из многодетной семьи деться? Поэтому восстановление государственного финансирования профессионально-технического образования позволит этим детям получить знания, которые за плечами не носить, реализовывать себя в жизни", – говорит он.

Поддержка металлургической отрасли. Александр Вилкул считает, что Украина должна развивать внутреннее потребление стали. Сейчас три четверти продукции металлургов идет на экспорт, ведь внутри страны нет спроса. Оппозиционер уверен, государство должно обеспечить заказами судо- и машиностроительные предприятия и – профинансировать промышленные проекты.

"Украина должна потреблять как минимум 20-30 млн тонн стали. Если мы будем потреблять столько стали, мы будем потреблять 50 млн кубов бетона, а не 7-8 как сейчас. Тогда количество рабочих мест во всей экономике вырастет еще на 5, возможно 10 млн. человек", – говорит Ростислав Шурма, генеральный директор ОАО "Запорожсталь".

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"Мы поддержим горно-металлургический комплекс, мы проведем переговоры с зарубежными партнерами для того, чтобы убрать квоты и пошлины, которым нас обложили. Мы будем развивать внутренний рынок потребления металлопродукции. Это серьезные инфраструктурные проекты, дороги, мосты. Это поддержка металлоемких отраслей, судостроения, ракетостроения, машиностроения", – говорит Александр Вилкул, кандидат в президенты Украины.

Пожизненное заключение без права помилования и конфискация имущества. Такое наказание для коррупционеров предлагает Анатолий Гриценко. Соответствующие изменения надо закрепить в украинском законодательстве. А главное для наполнения бюджета, считает политик, – прозрачное сотрудничество государства и бизнеса.

"400 млрд гривен в год не доходит до бюджета из-за различных коррупционных схем, а это значит, что не обеспечен врач учитель солдат. Партнерство государства с бизнесом – это ключевое, когда все честно платят налоги, а государство все прозрачно, под контролем общественности и печати, распределяет до последней гривны", – говорит кандидат Анатолий Гриценко.

Напомним, ранее кандидаты говорили о снижении налогов для развития бизнеса, помощь фермерам и устроили кандидатский челлендж.

Тем временем, до выборов – больше месяца, а нарушений уже – хоть отбавляй. Открыто более 60 уголовных производств. Чаще всего кандидаты прибегают к незаконной агитации и подкупа. Больше всего таких случаев – в столице. Силовики отслеживают нарушителей. Обещают наказывать не только тех, кто пренебрегает избирательным законодательством, но и своих сотрудников.

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