Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости политики

Украина выбирает президента: главное за 19 марта

Сегодня, 22:21

В ЦИК рассказали, кто сможет проголосовать не на участке, а в собственном доме

Украина выбирает президента: главное за 19 марта Политика В ЦИК рассказали, кто сможет проголосовать не на участке, а в собственном доме

Проголосовать 31 марта не на участке, а в собственном доме имеют право только те, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться, говорят в Центральной избирательной комиссии. На предыдущих президентских выборах в 2014 году таких избирателей было более семисот тысяч.

Кто постоянно не способен передвигаться самостоятельно, в списки попадет автоматически. Для тех людей, которые временно неспособны самостоятельно передвигаться, могут либо самостоятельно или с помощью других избирателей написать заявление в участковую избирательную комиссию для того, чтобы быть включенными в отдельный список избирателей. Такое заявление можно подать в ближайшее отделение Госреестра избирателей вместе с медсправкой. Главное подать бумаги не позднее 20-00 последней пятницы перед днем выборов.

Тем временем кандидаты в президенты продолжают турне по регионам.

Сможет ли Украина сохранить независимость от России, будет ли идти дальше в Евросоюз и НАТО, зависит от результатов президентских выборов, уверен Петр Порошенко. Сегодня он встречался с общественностью в Прикарпатье. Говорит, знает, как за следующие пять лет вплотную приблизить Украину к членству в ЕС и НАТО.

Увеличение добычи собственного газа и энергонезависимость помогут снизить стоимость коммунальных услуг для украинцев, считает Олег Ляшко. Он на встрече с жителями Черниговской области. Говорит, немало обращений к нему это жалобы на высокие тарифы. Убежден, украинцы должны платить не более 20% доходов семьи. Все, что выше государство должно компенсировать через субсидию.

Об интеллекте людей как наибольшей ценности страны, бесплатном обучении, доступном жилье и дешевых кредитах сегодня говорила Юлия Тимошенко. В Харькове она завершила турне востоком Украины: встречалась с молодежью, говорит, перезапуск молодежной соцполитики будет стимулировать украинцев работать в собственном государстве.

Против фальсификаций на выборах выступил Александр Вилкул. Говорит, подготовка к волеизъявлению организована неправильно. Заметил, на участках не будет видеонаблюдения, не было и переписи населения. Поэтому не известно реальное количество избирателей. Все это, по словам оппозиционера, несет угрозу результатам голосования.

Как сообщалось, ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории РФ. Согласно постановлению ЦИК, все эти пять избирательных участков переносятся с территории РФ в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Ранее стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, ЦИК, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает президента: главное за 19 марта". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве откроют новые станции метро, а в Германии построят мобильную сеть 5G: итоги дня

Сегодня, 20:21

Киевляне поставили всем ветвям власти "двойки", а налоговики внимательно проверяют декларации о доходах

ЦИК увеличил расходы на выборы

Сегодня, 19:25

Центризберком внес изменения в распределение средств госбюджета Украины в связи с обращением МИД

На выборы в Украине зарегистрированы более 150 наблюдателей от ПАСЕ и ОБСЕ

Сегодня, 17:40

Центризбирком допустил очередную партию иностранцев, желающих понаблюдать за президентскими выборами

Контрразведка СБУ предупредила о масштабной киберугрозе со стороны РФ во время выборов

Сегодня, 15:50

Учения направлены на предотвращение вмешательства России в выборы президента Украины

Юлия Началова и другие звезды-жертвы пластики

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

В Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

Что о родителях говорит имя их ребенка?

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV