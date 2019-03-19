Украина выбирает президента: главное за 19 марта

В ЦИК рассказали, кто сможет проголосовать не на участке, а в собственном доме

Украина выбирает президента: главное за 19 марта 2019-03-19T22:21:00+02:00 Политика В ЦИК рассказали, кто сможет проголосовать не на участке, а в собственном доме

Проголосовать 31 марта не на участке, а в собственном доме имеют право только те, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться, говорят в Центральной избирательной комиссии. На предыдущих президентских выборах в 2014 году таких избирателей было более семисот тысяч.

Кто постоянно не способен передвигаться самостоятельно, в списки попадет автоматически. Для тех людей, которые временно неспособны самостоятельно передвигаться, могут либо самостоятельно или с помощью других избирателей написать заявление в участковую избирательную комиссию для того, чтобы быть включенными в отдельный список избирателей. Такое заявление можно подать в ближайшее отделение Госреестра избирателей вместе с медсправкой. Главное подать бумаги не позднее 20-00 последней пятницы перед днем выборов.

Тем временем кандидаты в президенты продолжают турне по регионам.

Сможет ли Украина сохранить независимость от России, будет ли идти дальше в Евросоюз и НАТО, зависит от результатов президентских выборов, уверен Петр Порошенко. Сегодня он встречался с общественностью в Прикарпатье. Говорит, знает, как за следующие пять лет вплотную приблизить Украину к членству в ЕС и НАТО.

Увеличение добычи собственного газа и энергонезависимость помогут снизить стоимость коммунальных услуг для украинцев, считает Олег Ляшко. Он на встрече с жителями Черниговской области. Говорит, немало обращений к нему это жалобы на высокие тарифы. Убежден, украинцы должны платить не более 20% доходов семьи. Все, что выше государство должно компенсировать через субсидию.

Об интеллекте людей как наибольшей ценности страны, бесплатном обучении, доступном жилье и дешевых кредитах сегодня говорила Юлия Тимошенко. В Харькове она завершила турне востоком Украины: встречалась с молодежью, говорит, перезапуск молодежной соцполитики будет стимулировать украинцев работать в собственном государстве.

Против фальсификаций на выборах выступил Александр Вилкул. Говорит, подготовка к волеизъявлению организована неправильно. Заметил, на участках не будет видеонаблюдения, не было и переписи населения. Поэтому не известно реальное количество избирателей. Все это, по словам оппозиционера, несет угрозу результатам голосования.

Как сообщалось, ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории РФ. Согласно постановлению ЦИК, все эти пять избирательных участков переносятся с территории РФ в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Ранее стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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