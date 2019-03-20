Украина выбирает президента: главное за 20 марта

Сеть коммуникаций, интернета, телефонии перед выборами президента – среди главных целей российских спецслужб

Украина выбирает президента: главное за 20 марта 2019-03-20T21:55:00+02:00 Политика Сеть коммуникаций, интернета, телефонии перед выборами президента - среди главных целей российских спецслужб

В СБУ предупреждают, спецсвязь перед выборами оказалась под прицелом диверсантов. Сеть коммуникаций, интернета, телефонии перед выборами президента – среди главных целей российских спецслужб.

"Укртелеком" обслуживает и ЦИК, и Госреестр избирателей, и другие учреждения, задействованные в организации волеизъявления.

Вырезали кабели, портили сети, воровали оборудование. Более 20 тысяч случаев за прошлый год. В "Укртелекоме" жалуются – перед выборами ситуация только ухудшается. К мародерству добавились и диверсии. Недавно СБУ задержала украинца, который по заказу российских спецслужб должен был нанести существенный вред коммуникационным сетям.

В "Укртелекоме" говорят, усиливают защиту. В частности, затрудняют доступ к коммуникационным колодцам, чтобы в день выборов не было внешних вмешательств в системы спецсвязи.

Перечень наиболее важных каналов связи "Укртелеком" передал МВД. Однако вмешательство в системы реестра избирателей, ЦИК, органов государственной власти – не единственная угроза на время выборов, говорят политологи.

"Слишком много агрессивных волн и агрессивного отношения к оппонентам. Как по мне, это основная угроза, как в обществе украинском развивается эта культура или антикультура недоверия и агрессивного отношения, как к своим оппонентам, так и к политике, государственной власти", – говорит Ирина Павленко, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований.

Между тем в МВД отмечают: уже завтра переходят на усиленный режим несения службы. Всего для обеспечения порядка во время выборов привлекут 134 тысячи правоохранителей.

Тем временем участники президентской гонки продолжают общение с избирателями.

Членство Украины в Евросоюзе и НАТО неизбежно, от этого зависит безопасность не только нашей страны, но и всей Европы уверен президент Петр Порошенко. Говорит, к этим организациям Украина присоединится, как страна, которая существенно усилила восточный фланг Альянса. Переговоры о вступлении в ЕС начнут 2023 м, тогда и получим план действий по членству в НАТО.

Украина должна стать первой в мире IT-технологий, убеждена Юлия Тимошенко. Такие намерения она закрепила в меморандуме с представителями отрасли. В планах – создать привлекательный бизнес климат для развития IT-сферы и улучшить условия труда для специалистов. Уверена – так они не будут выезжать за границу, а Украина получит дополнительные внешние инвестиции.

Поддержка промышленности обеспечит рост зарплат и пенсий, заявил Александр

Вилкул на встрече с рабочими Запорожской ТЭС. Говорит, люди работают на устаревшем производстве. Оппозиционер утверждает, имеет программу "Новой индустриализации". Знает, как модернизировать отрасль. А если местному самоуправлению передать реальные полномочия, в том числе, и львиную долю налогов, уверен – можно быстро возродить экономику.

Одесские порты должны стать восточноевропейским морским центром. Считает Сергей Тарута. Он в Одесской области. Развитие транспортной отрасли среди приоритетов политика. Говорит, Украине нужно перенимать опыт портов ЕС и стать главным центром доставки грузов из Европы в Азию и наоборот. Это ускорит развитие экономики в регионе и повысит благосостояние людей.

Как сообщалось, ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории РФ. Согласно постановлению ЦИК, все эти пять избирательных участков переносятся с территории РФ в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Ранее стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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