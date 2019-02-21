Украина выбирает президента: главное за 21 февраля

Порошенко молился за Украину, Тимошенко примерила 3D-булаву, Ляшко рассуждал, как возродить село, а Вилкул – как снять блокаду с Донбасса

Украина выбирает президента: главное за 21 февраля 2019-02-21T21:41:10+02:00 Политика Порошенко молился за Украину, Тимошенко примерила 3D-булаву, Ляшко рассуждал, как возродить село, а Вилкул - как снять блокаду с Донбасса

Кандидатский забег. Одни претенденты на главное кресло сегодня примерялись к президентской булаве, вторые – молились, третьи – рассуждали, как возродить украинское село и вернуть мир на Донбасс. Главные предвыборные тезисы – в нашем обзоре.

Совместная молитва в Свято-Андреевском соборе в Нью-Джерси. Петр Порошенко с визитом в Соединенных Штатах. Встречается с украинской общиной. Политик отметил, благодаря единству украинцев со всего мира, нашу страну поддерживают и западные партнеры.

"Господь Бог с Украиной сейчас, и Господь слышит наши молитвы, несмотря на то, что дает нам испытания. Но наконец после сотен лет испытания он посылает нам и победы. Мы остановили российского агрессора, создали Украинскую церковь, вошли в мировое православие, мы строим и меняем наше государство", – заявил кандидат в президенты Украины Петр Порошенко.

Президентскую булаву в подарок получила Юлия Тимошенко. Правда, не серебряную, а напечатанную 3D-принтером. С такой же кружки угощали политика кофе в Одесской области. Здесь работает первая в Восточной Европе фабрика 3D-печати. Помогать развитию инновационных предприятий должно государство, уверена Тимошенко. Для этого необходимо упростить налогообложение и сделать доступными кредиты.

"Если Украина не будет иметь как другие страны в своем ВВП 60-70 хотя бы процентов рождающихся за счет инновационных технологий, мы просто выпадет из общей глобальной конкуренции. Сегодня мы имеем 4%. Надо полностью снять все препятствия для мощного кредитования. Мы не можем быть конкурентами в мире, если мы не можем добраться до кредитных ресурсов. Если нормальный бизнес-проект, есть рынки сбыта – абсолютно убедительная окупаемость. Просто застраховали кредит, получили кредит", – говорить кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

Не городами и нанотехнологиями едиными. Возрожденные деревни сделают Украину богатой – уверен Олег Ляшко. Политик с визитом в Днепропетровской области. Встречается с местной

общиной. Кандидат уверен, выйти из кризиса украинскому селу позволят дешевые кредиты для сельхозпроизводителей и окончательный запрет на продажу земель.

"Возвращение жизни в Соленое и в подобные депрессивные регионы – восстановление экономики, восстановление рабочих мест, возвращение коровы в деревню, агропереработка, восстановление промышленного потенциала, чтобы предприятия имели дешевые кредиты. Освободят от налогов новые предприятия, чтобы больше зарабатывали, больше создавали рабочих мест. Чтобы людям давали работу и зарплату. Чтобы земля принадлежала украинцам, и чтобы украинские национальные производители имели приоритет перед импортом. Чтобы государственная политика была поддержкой сельхозпроизводству, поддержкой фермерству", – рассуждает кандидат в президенты Украины Олег Ляшко.

Полное снятие блокады с Донбасса поможет установить мир на востоке Украины – убежден Александр Вилкул. Шаги к этому политик обсудил с международными партнерами в Вене. На заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ предложил вернуть все социальные выплаты жителям Донбасса и восстановить транспортное сообщение.

"Нельзя одновременно блокировать и призыв к миру, это наоборот отталкивает миллионы украинцев, которые находятся на этой территории. Первый шаг к миру в Украине – это снять блокаду с Донбасса: энергетическую, экономическую, транспортную, сложнее всего гуманитарную. Необходимо восстановить поставки продуктов питания, выплаты пенсий, выплаты социальной помощи. И здесь, в Вене, с международными партнерами мы обсуждали в том числе и мои законопроекты, связанные с деблокадой Донбасса, потому что это полностью совпадает с позицией ОБСЕ ", – говорит кандидат в президенты Украины Александр Вилкул.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания.

Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

Смотрите видео: Украина выбирает президента: с чем кандидаты едут в народ.

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