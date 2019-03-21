Украина выбирает президента: главное за 21 марта

Длина всех бюллетеней, если выложить их друг за другом, составит 24 тысячи километров, подсчитали в ЦИК

Украина выбирает президента: главное за 21 марта 2019-03-21T21:51:00+02:00 Политика Длина всех бюллетеней, если выложить их друг за другом, составит 24 тысячи километров, подсчитали в ЦИК

Бюллетень на выборах, которые состоятся чуть более чем через неделю, будет самый длинный за всю историю президентской гонки: 80 сантиметров, 39 кандидатов. Партия для первого тура почти готова. Документ будет песочного цвета с высоким уровнем защиты.

Длина всех бюллетеней, если выложить их друг за другом, составит 24 тысячи километров, подсчитали в Центральной избирательной компании.

"Такая значительная длина бюллетеня усложнила процесс печати. Площадь всех заказанных бюллетеней составляет почти 5 квадратных километров. Это 70 футбольных полей", – говорит Татьяна Слипачук, председатель Центральной избирательной комиссии.

Фамилии 39 кандидатов будут стоять в алфавитном порядке, без нумерации. Документ старались максимально защитить от подделок.

Бюллетень имеет 10 степеней защиты. На него нанесены защитные волокна, которые в ультрафиолете светятся желтым. А также две антисканерные сетки. Поэтому, если кто-то попытается скопировать документ, на копии сверху с обеих сторон появится надпись "Внимание!"

Для печати заказали даже специальную краску, которой нет больше нигде в мире.

Бюллетени появляются на свет в три этапа.

Бумага проходит через машину, которая делается оттиск. Далее в цехе высокой печати наносят номера избирательного участка тоже защитной черной краской.

Третий этап – разрезание листа на 3 части, поскольку на листе помещается всего 3 бюллетеня. Далее следует упаковка.

Чтобы успеть к выборам работают в три смены. Начали печатать еще 8 марта, закончат до 24 марта. Один бюллетень государству обойдется в 4 гривны 26 копеек. Заказ сделали сразу и на возможный второй тур выборов.

"165 587 213 гривен. Это уточненная стоимость, учитывая повторное голосование", – говорит Евгений Радченко, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии.

Ранее мы писали о том, как избиратель сможет проголосовать на выборах, если он переехал в другой город. Кроме того, украинцев призвали проверить наличие своего имени в избирательных списках и при необходимости взять открепительные талоны.

В то же время, в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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