Украина выбирает президента: главное за 22 января

Центризбирком зарегистрировал еще одного кандидата в президенты

Украина выбирает президента: главное за 22 января 2019-01-22T23:07:00+02:00 Политика Центризбирком зарегистрировал еще одного кандидата в президенты

Претендентов на президентство сегодня заметно увеличилось. В частности в ЦИК принес документы один из рейтинговых политиков-тяжеловесов – лидер "Оппозиционного блока" Александр Вилкул. Говорит: его цель совпадает со стратегией политсилы.

"Мы четко понимаем, что делаем. С новой энергией, с новыми силами я иду на выборы. Для того, чтоб дать стране мир и всей стране дать успешное будущее. В нашей команде – патриоты нашей страны, настоящие патриоты. В нашей команде – производственники, промышленники", – отметил он.

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"Весь реальный сектор – за нами. Промышленность за нами, энергетика – за нами, транспорт – за нами. Сельское хозяйство передовое - тоже за нами. Поэтому у меня нет сомнения в хорошем результате", – отметил Борис Колесников, глава оппозиционного правительства.

Кроме Александра Вилкула, бумаги сегодня принесли еще три человека. Такой аншлаг политологи напрямую связывают с Днем Соборности. Илья Кива, председатель "Социалистической партии", не упустил возможности пропиариться на патриотических лозунгах. Однако так и не смог внятно объяснить, почему выбрал именно этот день.

Подал сегодня документы и малоизвестный Виталий Лебединец. Нардеп Аркадий Корнацкий тоже идет в президенты. Как самовыдвиженец. Говорит, что чиновники не зарегистрируют его партию "Движение свободных селян".

На несвоевременную регистрацию партии списывает свое самовыдвижение и Юрий Бойко, который подал документы на прошлой неделе. С сегодняшнего дня он – кандидат в президенты.

Еще двум претендентам комиссия сегодня отказала из-за неполного пакета документов: это фермер с Полтавщины Юрий Боярский и военный пенсионер из Ахтырки Петр Рекало, который уже в третий раз пытается пробиться в президенты. Но и на этот раз получил отказ из-за неправильной декларации и отсутствия залога.

Претендент заявил, что будет обжаловать такое решение.

За весь период предвыборной кампании документы в ЦИК уже принесли 26 претендентов. 13 из них – зарегистрировали, шести – отказали.

Согласно последним социологическим исследованиям, проведенными центром Драгоманова, самую высокую поддержку имеют трое претендентов на президентское кресло: у Юлии Тимошенко – 17,4%, у Петра Порошенко – 17,1. У Олега Ляшко чуть больше 10-ти процентов. Интересно, что разрыв между первым и вторым местом меньше статистической погрешности. Без учета политических предпочтений, – на вопрос социологов "кто станет президентом?" украинцы ответили почти одинаково: – по 21 проценту сказали, что это Юлия Тимошенко или Петр Порошенко.

Напомним,в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания. Кто будет бороться за пост главы государства, окончательно ясно станет только 3 февраля, хотя ранее о своих планах побороться за президентское кресло изъявляли около 40 кандидатов.

Сами президентские выборы назначены на 31 марта 2019 года. Результаты должны объявить до 10 апреля. Дата возможного второго тура – 21 апреля. Победителя же в нем должны объявить до первого мая. А к 3 июня – провести инаугурацию президента.

Впереди – три месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Сайт "Сегодня" предлагает вам хронологию президентской кампании-2019.

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