Украина выбирает президента: главное за 26 февраля

На некоторых участках представителей кандидатов может быть больше, чем избирателей

Украина выбирает президента: главное за 26 февраля 2019-02-26T22:05:00+02:00 Политика На некоторых участках представителей кандидатов может быть больше, чем избирателей

Более полусотни наблюдателей на каждом участке. 31 марта во время волеизъявления на участках тех, кто будет следить за процессом и контролировать его, кое-где может быть больше самих избирателей. Потому что рекордное количество кандидатов, а следовательно, и их представителей. Как не мешать друг другу и избирателям, их учили на семинаре.

Зал – переполнен. На семинар в Центризбиркоме собрались те, кто будет отвечать за выборы на местах – председатели и секретари окружных избирательных комиссий. Их, кстати, зарегистрировали почти 200. Войдут в них более семи тысяч человек, потому что формируют ОИК из представителей почти всех кандидатов.

"Сорок четыре кандидата. Только один из них не воспользовался правом направить своих членов в окружные избирательные комиссии. Но некоторые кандидаты не в полной мере реализовали это право – подали не во все 199 ОИК. Поэтому средний состав ОИК на данный момент – ориентировочно 37 человек", – говорит Наталья Бернацкая, секретарь Центральной избирательной комиссии.

Наблюдателей на участках тоже будет рекордное количество. Их будут иметь 139 украинских общественных организаций и около 20-ти международных.

"Такое количество, оно может в определенной степени в день выборов означать где-то порядка 50-60 человек или даже больше наблюдателей", – говорит Татьяна Слипачук, председатель Центральной избирательной комиссии.

На небольших участках ситуация может дойти абсурда.

"Придет меньше избирателей, чем будет сидеть членов комиссии, плюс наблюдатели. И придет какая-то, например, бабушка, которая плохо видит, то даже некому будет подсказать. Потому что все не будут иметь права. Будет либо член комиссии, либо наблюдатель", – говорит Людмила Лавринович, председатель окружной избирательной комиссии №65 (Житомирская область).

Как правильно организовать избирательный процесс и не мешать ни избирателям, ни друг другу - главная тема семинара. Но больше всего интересовал вопрос зарплат. Участники говорят: раньше их назначали в зависимости от должностей. Теперь – всех уравняли.

"Все минимальную будут иметь заработную плату – и глава, и секретарь, и члены комиссии. Я считаю, что это несправедливо. Ведь какая нагрузка идет на главу, какая на секретаря, и какая на обычного члена комиссии", – говорит Мирослава Кунцьо, член окружной избирательной комиссии №125 (Львовская область).

Но в ЦИК объясняют: минималку будут иметь те, кто нетрудоустроен. Члены комиссий, которых на время выборов заберут с основной работы, будут получать не меньше своего должностного оклада. Лица же, привлеченные на несколько дней, получат суточные – почти 270 гривен в день.

"Почему у нас были ситуации 5-10 лет назад с этими проблемами – чего люди тянули, а не отвозили протоколы. Они обычно сутки доплачивали – и они тянут, не спешат везти, понимаете, потому что им больше заплатят. Ну, было так", – делится Александр Кириченко, член окружной избирательной комиссии №196 (Черкасская область).

На этот раз так не будет. ЦИК ограничила количество дней, за которые будут платить.

"Особенно для членов УИК. И я вас умоляю, донесите это до их сведения: чем дольше они будут тянуть подсчет голосов, больше им никто не заплатит. Два дня – и все", – говорит Евгений Радченко, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии.

Участковые избирательные комиссии должны сформировать от 7-го по 12 марта.

А между тем, российских наблюдателей на выборах не будет. Президент Петр Порошенко подписал закон. Так, начиная с 27 февраля представителям России будет официально запрещено появляться на избирательных процессах в Украине.

Напомним, ранее в этом месяце данный документ был принят Верховной Радой – за него проголосовали 232 народных депутата.

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