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Украина выбирает президента: главное за 26 февраля

Сегодня, 22:05

На некоторых участках представителей кандидатов может быть больше, чем избирателей

Украина выбирает президента: главное за 26 февраля Политика На некоторых участках представителей кандидатов может быть больше, чем избирателей

Более полусотни наблюдателей на каждом участке. 31 марта во время волеизъявления на участках тех, кто будет следить за процессом и контролировать его, кое-где может быть больше самих избирателей. Потому что рекордное количество кандидатов, а следовательно, и их представителей. Как не мешать друг другу и избирателям, их учили на семинаре. 

Зал – переполнен. На семинар в Центризбиркоме собрались те, кто будет отвечать за выборы на местах – председатели и секретари окружных избирательных комиссий. Их, кстати, зарегистрировали почти 200. Войдут в них более семи тысяч человек, потому что формируют ОИК из представителей почти всех кандидатов.

"Сорок четыре кандидата. Только один из них не воспользовался правом направить своих членов в окружные избирательные комиссии. Но некоторые кандидаты не в полной мере реализовали это право – подали не во все 199 ОИК. Поэтому средний состав ОИК на данный момент – ориентировочно 37 человек", – говорит Наталья Бернацкая, секретарь Центральной избирательной комиссии.

Наблюдателей на участках тоже будет рекордное количество. Их будут иметь 139 украинских общественных организаций и около 20-ти международных.

"Такое количество, оно может в определенной степени в день выборов означать где-то порядка 50-60 человек или даже больше наблюдателей", – говорит Татьяна Слипачук, председатель Центральной избирательной комиссии.

На небольших участках ситуация может дойти абсурда.

"Придет меньше избирателей, чем будет сидеть членов комиссии, плюс наблюдатели. И придет какая-то, например, бабушка, которая плохо видит, то даже некому будет подсказать. Потому что все не будут иметь права. Будет либо член комиссии, либо наблюдатель", – говорит Людмила Лавринович, председатель окружной избирательной комиссии №65 (Житомирская область).

Как правильно организовать избирательный процесс и не мешать ни избирателям, ни друг другу - главная тема семинара. Но больше всего интересовал вопрос зарплат. Участники говорят: раньше их назначали в зависимости от должностей. Теперь – всех уравняли.

"Все минимальную будут иметь заработную плату – и глава, и секретарь, и члены комиссии. Я считаю, что это несправедливо. Ведь какая нагрузка идет на главу, какая на секретаря, и какая на обычного члена комиссии", – говорит Мирослава Кунцьо, член окружной избирательной комиссии №125 (Львовская область).

Но в ЦИК объясняют: минималку будут иметь те, кто нетрудоустроен. Члены комиссий, которых на время выборов заберут с основной работы, будут получать не меньше своего должностного оклада. Лица же, привлеченные на несколько дней, получат суточные – почти 270 гривен в день.

"Почему у нас были ситуации 5-10 лет назад с этими проблемами – чего люди тянули, а не отвозили протоколы. Они обычно сутки доплачивали – и они тянут, не спешат везти, понимаете, потому что им больше заплатят. Ну, было так", – делится Александр Кириченко, член окружной избирательной комиссии №196 (Черкасская область).

На этот раз так не будет. ЦИК ограничила количество дней, за которые будут платить.

"Особенно для членов УИК. И я вас умоляю, донесите это до их сведения: чем дольше они будут тянуть подсчет голосов, больше им никто не заплатит. Два дня – и все", – говорит Евгений Радченко, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии.

Участковые избирательные комиссии должны сформировать от 7-го по 12 марта.

А между тем, российских наблюдателей на выборах не будет. Президент Петр Порошенко подписал закон. Так, начиная с 27 февраля представителям России будет официально запрещено появляться на избирательных процессах в Украине.

Напомним, ранее в этом месяце данный документ был принят Верховной Радой – за него проголосовали 232 народных депутата.

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Тег выборы, видео, ЦИК, наблюдатели, центризбирком, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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