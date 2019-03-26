Украина выбирает президента: главное за 26 марта

До выборов президента Украины осталось пять дней

Украина выбирает президента: главное за 26 марта 2019-03-26T21:19:00+02:00 Политика До выборов президента Украины осталось пять дней

Укрепление армии, развитие промышленности, поддержка нацменьшинств и чернобыльцев. Что обещали кандидаты в президенты за пять дней до выборов.

Преодолеть бедность, укрепить армию и построить экономику будущего. Такие приоритеты определил для себя Петр Порошенко. Он встретился с избирателями в Тернополе. Говорит – из-за российской агрессии экономика Украины испытала сильный удар. Однако ее удалось реанимировать. И теперь есть все предпосылки, чтобы каждый почувствовал экономический рост.

"От преодоления бедности – к экономике будущего". Такая цель была недостижимой еще несколько лет назад, но теперь нашим упорным трудом, нашим единством созданы все предпосылки, чтобы воплотить ее в жизнь. Дорога к миру лежит точно не через то, чтобы на коленях ползти к Путину. Дорога к миру лежит через дальнейшее укрепление армии. Москва слезам не верит и считается только с силой! С нашей силой", – заявил он.

Поддержать национальные меньшинства пообещала Юлия Тимошенко. Сегодня она в Ужгороде. Заключила хартию согласия с представителями нацсообществ. Политик убеждена – документ поможет защитить интересы почти 11-ти миллионов представителей различных этнических групп, проживающих в Украине.

"Я хочу сказать, что зная, как в некоторых странах украинцам трудно, я никогда не сделаю ни единого шага для того, чтобы кто-то из украинских граждан, которые приехали из других стран, которые относятся к другим национальным сообществам, чтобы они почувствовали на нашей с вами совместной родной земле хоть минимум дискомфорта, хоть минимум притеснений. Не дай бог, жестокости или обид", – отметила она.

Ввести регулярную соцпомощь чернобыльцам и вернуть льготы, которые отменило государство, обещает Олег Ляшко, находясь на Полтавщине. Лидер "Радикальной партии" убежден – государство не должно забывать подвиг 30-летней давности. Итак, следует внести изменения в бюджет и увеличить финансирование социальной сферы.

"Сегодня власть экономит на чернобыльцах, рассказывает, что в бюджете нет денег. На депутатов, судей, прокуроров, деньги есть, на чернобыльцев – нет. Изменим бюджет и предусмотрим в бюджете средства на выполнение закона о социальной защите чернобыльцев. Чтобы о людях, чернобыльцах, вспоминали не два раза в год: в годовщину чернобыльской катастрофы и в День памяти в декабре, а чтобы ежемесячно получали социальную помощь, медицинскую помощь, лекарства, которые дорогущие, которые не могут купить. Социальная защита чернобыльцев – это то, что государство обязано сделать для людей, которые своей жизнью рисковали, спасая и Украину, и мир от чернобыльской чумы", – заявил он.

Развитие промышленности и инфраструктуры, повышение социальных гарантий, создание благоприятного инвестклимата – главные пункты политической программы Александра Вилкула. Оппозиционер сегодня в Запорожье встретился с металлургами. Убежден – развитие экономики, а значит и улучшение условий жизни украинцев, возможны только после перезагрузки власти.

"100% экологического налога будет оставаться в промышленных городах, а не исчезать в Киеве, в бездонных карманах власти. Это и меры по улучшению экологии, это и системы очистки, например, воды, это экологические доплаты к пенсиям и заработным платам. Это очень важно для всех промышленных городов и для Запорожья, и для Кривого Рога, и для Днепродзержинска, и для Днепропетровска, да для всей промышленности. Промышленные города снова станут локомотивами экономического роста нашей страны", – отметил он.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, чего нельзя делать на выборах: запрет на маски и скандал из-за символики. Мы узнали, почему нельзя фотографировать бюллетень во время голосования и какие еще табу для избирателей в день выборов.

Также стало известно, как изготовляют бюллетени для выборов. Каждый бюллетень обошелся государственной казне в 4 гривны 26 копеек – это в четыре раза дороже, чем на предыдущих выборах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает президента: главное за 26 марта". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.