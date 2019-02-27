Украина выбирает президента: главное за 27 февраля

СБУ предотвратила масштабную атаку на серверы ЦИК

Украина выбирает президента: главное за 27 февраля 2019-02-27T23:39:00+02:00 Политика СБУ предотвратила масштабную атаку на серверы ЦИК

Масштабную атаку на сервер ЦИК сегодня предотвратила Служба безопасности. Хакеры пытались заблокировать доступ пользователей к информации о подготовке выборов. Не удалось. Кто устроил атаку – еще выясняют, но предупреждают – Россия усиливает попытки вмешаться в украинские выборы. Все – чтобы убедить мир в недемократичности выборов и вернуть украинское государство на орбиту своего влияния.

Посеять хаос и замылить глаза. Россия приложит максимум усилий, изобретательности и денег, чтобы вмешаться в украинские выборы, – говорят в Службе безопасности. Мол, в Кремле уже выделили своим спецподразделениям 350 млн долларов на подрывную деятельность в Украине.

"Через другие каналы, через общественные организации, аффилированные с представителями страны-агрессора, очевидно, заводятся гораздо большие средства. Задача представителей страны-агрессора, в первую очередь, посеять дестабилизацию в нашей стране", – говорит Наталья Линник, заместитель генерального директора ВОО "Комитет избирателей Украины".

А еще – подрывать доверие к кандидатам. Чтобы новоизбранный президент имел низкий уровень поддержки в обществе. Тогда, говорят эксперты, будет легче влиять на мнение населения извне. Для этого будут использовать в основном соцсети.

"Фейсбук, например, заблокировал около 500 страниц, где создавались группы, например, "Майдан-3", или "борьба с коррупцией" – то есть якобы под такими патриотическими лозунгами или под видом борьбы против негативных процессов. Оказалось, что эти страницы администрируются из Российской Федерации", – говорит Олеся Яхно, политолог.

Будут убеждать и в недемократичности выборов. И не только украинцев.

"Россия будет пытаться искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине – как частью украинцев, так и частью западного сообщества с последующим использованием этого фактора для максимального раскола общества и создания постоянно действующего фронта противоборства в максимально возможном количестве регионов нашего государства", – говорит Виктор Кононенко, заместитель председателя СБУ.

Москва не оставляет попыток дискредитировать Киев на международном уровне при любой возможности. К примеру, решение Рады о недопуске российских наблюдателей на выборы. Кремль в этом усмотрел нарушение норм международного права.

"Вы видели когда-нибудь насильника, который одновременно читает моральную лекцию жертве своей? Пускать принципиально нельзя", – говорит Виктор Небоженко, политолог, директор соцологичнои службы "Украинский барометр".

Ищут и другие "зацепки".

"Российская сторона не только использует инструментарий наблюдения за выборами, а также и в манипулятивный способ использует факт закрытия избирательных участков на территории Российской Федерации, с тем, чтобы лишний раз дискредитировать избирательный процесс в Украине", – говорит Екатерина Зеленко, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины.

Еще один из методов вмешательства – кибератаки, рассылка вирусов и создание фейковых страниц. Сегодня, к примеру, СБУ предотвратила масштабную атаку на сайт Центризбиркома. Немногим ранее Киберполиция также обнаружила два похожих фейковые ресурса.

"Они фактически один в один копировали данные Центральной избирательной комиссии для того, чтобы увидеть посещаемость, и таким образом распространить вредоносное программное обеспечение. Мы фиксируем, кто выкупает подобные доменные имена в ЦИК, в штабы кандидатов в президенты – для того, чтобы не допустить", – говорит Сергей Демедюк, начальник департамента Киберполиции.

А на днях сотрудники СБУ пресекли попытку атаки, которую готовили на Госреестр избирателей и систему "Выборы", где фиксируют нарушения. К этому хотели привлечь жителя Днепра.

В Госреестре избирателей успокаивают: какие бы кибератаки не совершали, выборы состоятся. И исказить их результат не удастся.

"Все дублируется на бумаге, и официальный результат, он считается официальным лишь на основании бумажных версий протоколов. Оригиналы протоколов доставляются в Центральную избирательную комиссию независимо от информационной избирательной системы. Информационная система только используется для предварительного результата голосования", – говорит Александр Стельмах, руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей.

Чтобы противодействовать российскому вмешательству, эксперты украинских и западных организаций создают группы "быстрого реагирования". Специалисты по кибербезопасности мониторят СМИ и соцсети. Гражданам же советуют не верить слепо во все, что им выдают за чистую монету, а проверять информацию и источников.

Ранее глава СБУ рассказал, откуда организовываются провокации для дестабилизации ситуации в Украине.

Тем временем отечественные спецслужбы и ряд экспертов отмечают, что активность РФ проявляется в рамках гибридной агрессии против украинцев, воздерживаясь пока от форсирования военных действий на Донбассе и организации новых терактов в нашем тылу. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", каких "сюрпризов" ждать от путинской России на выборах в Украине. Отмечается, что Кремль начал "бить" по четырем ключевым направлениям.

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