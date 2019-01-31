Украина выбирает президента: главное за 31 января

Чуть больше чем через неделю будет известен полный перечень кандидатов

Украина выбирает президента: главное за 31 января 2019-01-31T21:46:00+02:00 Политика Чуть больше чем через неделю будет известен полный перечень кандидатов

До конца регистрации кандидатов в президенты осталось три дня. Чуть больше чем через неделю будет известен полный перечень кандидатов, из которых придется выбирать.

Центризбирком – главный штаб и мозговой центр выборов. Уже месяц с начала предвыборной кампании сюда чуть ли не ежедневно сходятся и съезжаются те, кто считает себя достойным возглавить страну.

С первого раза правильно подготовить все документы по силам не каждому.

В ЦИК проверяют, чем претендент занимается, проживает ли в Украине последние 10 лет и тому подобное. Особое внимание уделяют предвыборной программе.

"Было интересно читать программу одного кандидата, который видел нашу связь с космосом. И о том, какие нужно совершить действия для того, чтобы мы наладили эту связь", – рассказывает Екатерина Махницкая, член Центральной избирательной комиссии.

Тем временем сохраняется политическая интрига. "Народный фронт" готовится к съезду партии. Открытым остается вопрос, выдвинут ли в президенты экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Член "Народного фронта" Максим Бурбак на своей странице в соцсети подчеркнул, партийный актив поддерживает кандидатуру лидера, но последнее слово за съездом.

Между тем, уже зарегистрированные кандидаты в регионах встречаются с избирателями и обсуждают насущные вопросы. Зарплаты и тарифы – больше всего беспокоят население.

Достойная зарплата, поддержка малого и среднего бизнеса – залог экономического роста страны. В этом уверена Юлия Тимошенко. Говорит: чем больше денег тратить украинцы, тем больше товаров производить наши предприятия. Считает: увеличить доходы населения минимум втрое вполне реально. Наибольшего внимания, по мнению Тимошенко, требуют работники социальной сферы: врачи и учителя.

Вопрос завышении сумм в последних платежках за газ с жителями Черкасской обсудил Олег Ляшко. Говорит, снизить тарифы возможно за счет увеличения добычи собственного голубого топлива и энергомодернизации предприятий.

Налоги, которые платят предприятия, должны оставаться в регионах и направляться на развитие городов. Такое мнение высказал оппозиционер Александр Вилкул во время встречи с сотрудниками мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Свои предложения политик изложил и в законопроекте, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Напомним, украинские власти пригласили представителей Европарламента принять участие в наблюдательной миссии на президентских выборах, которые пройдут в стране в марте.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

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