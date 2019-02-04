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Украина выбирает президента: главное за 4 февраля

Вчера, 21:54

Центризбирком закончил принимать документы

Украина выбирает президента: главное за 4 февраля Политика Центризбирком закончил принимать документы

Очередь в президенты. Возглавить государство захотело рекордное количество украинцев - 90. Прошлой ночью Центризбирком закончил принимать документы.

В выходные поток желающих стать президентом не останавливался. Центризбирком был почти в осаде. Документы приносили лично и присылали по почте. Последние бумаги поступили на электронку около 23. За час до завершения их приема. 

Вчера пришло рекордное количество претендентов за все время кампании.

"Только за воскресенье, 3 февраля, в ЦИК принесли документы 18 человек. Это почти 20 процентов от общего количества сданных документов", – говорит Константин Хивренко, представитель Центральной избирательной комиссии.

Кроме Петра Порошенко, в последний день документы подали журналист Дмитрий Гнап и Вера Савченко. Она принесла бумаги сестры Надежды, которая сейчас в СИЗО. В субботу подал документы тезка лидера БЮТ по инициалам – Юрий Владимирович Тимошенко, телеведущая Юлия Литвиненко, экономист Андрей Новак и экс регионал Владимир Олийнык, который после Майдана убежал в Москву и оттуда пытается участвовать в украинской политике. Документы принес его представитель.

А официальных кандидатов на сегодняшний день уже 30. На вечернем заседании комиссия зарегистрировала еще двух претендентов. Самовыдвиженец Роман Безсмертный услышать решение комиссии не пришел.

А вот Виктор Бондарь от партии "Возрождение" сразу получил удостоверение.

Еще двум претендентам комиссия сегодня отказала.

Окончательный список претендентов на главный государственный пост должны объявить до субботы – 9 февраля.

Если кандидат решит отказаться от участия в гонке – должен сообщить об этом максимум за 23 дня до голосования, то есть не позднее 8 марта.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

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