Украина выбирает президента: главное за 5 марта

Окончательный список кандидатов ЦИК утвердит 8 марта

Украина выбирает президента: главное за 5 марта 2019-03-05T21:07:00+02:00 Политика Окончательный список кандидатов ЦИК утвердит 8 марта

Центральная избирательная комиссия сегодня рассмотрела просьбу Андрея Садового снять его с выборов. О своем решении тот заявил в пятницу.

О намерении отозвать свою кандидатуру заявлял и журналист Дмитрий Гнап, но заявления от него в ЦИК еще не получили. Если кто-то еще захочет выбыть, должен сообщить об этом до 7 марта. Но два с половиной миллиона залога ему не вернут. Окончательный список кандидатов ЦИК утвердит 8 марта.

Отметим, Центральная избирательная комиссия закупила 60 миллионов бюллетеней для голосования в двух турах на президентских выборах – по 30 миллионов на каждый тур.

В ЦИК рассказали, что ожидаемое количество заявленных бюллетеней формировалась по состоянию на 25 июля 2018 года в соответствии с поданной информацией от Государственного реестра избирателей о прогнозируемых данных по избирателям на дату выборов. Также учитывалось, что количество изготовленных бюллетеней должно на 0,5% превышать количество избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке.

Тем временем в Украине продолжается президентская гонка.

Увеличение собственного производства – залог сильной экономики, считает Олег Ляшко. Политик на встрече с представителями бизнеса пообещал поддерживать украинского производителя. Предлагает уменьшить налоговую нагрузку и обеспечить отечественные предприятия госзаказам.

Индексацию пенсий, которую начали 1 марта, будут проводить ежегодно, заявил Петр Порошенко. Пересчет сделали для восьми миллионов украинцев. Средняя доплата – 225 гривен. Тем, кто получает минимальную пенсию, выплатят по 2400 гривен разово. Это стало возможным благодаря средствам, полученным от растаможки автомобилей с еврономерами, говорит Порошенко.

Украинцы должны платить вдвое меньше за коммунальные услуги, считает Юлия Тимошенко. Она сегодня в Хмельницкой области.

Мирный план для Донбасса в Европарламенте объявил Александр Вилкул. Оппозиционер провел ряд встреч с политиками и иностранными СМИ. Депутаты Европарламента отметили: предложения Вилкула реалистичные и обоснованные. К тому же, совпадают с европейским видением путей прекращения войны в Донбассе.

Напомним, ЦИК снова увеличила расходы на выборы президента Украины.

Отметим, Нацполиция сообщила о количестве нарушений в ходе предвыборной кампании.

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