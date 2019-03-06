Украина выбирает президента: главное за 6 марта

Чтобы выборы прошли законно, привлекут все подразделения МВД и дополнительные резервы

Украина выбирает президента: главное за 6 марта 2019-03-06T20:52:00+02:00 Политика Чтобы выборы прошли законно, привлекут все подразделения МВД и дополнительные резервы

Сегодня различные силовые ведомства совместно отрабатывали свои действия на случай внештатных ситуаций в день выборов.

Импровизированные кабинки, подставные избиратели и псевдонарушитель. Так силовики тренируются реагировать на возможные эксцессы во время выборов. По легенде, на участке разлили аммиак. На это моментально реагирует ГСЧС: людей эвакуируют, а на место прибывает группа спецобработки.

Обыгрывают все возможные нарушения: не только на самих выборах, но и во время подведения итогов.

На днях в сети появилась информация, что некоторые общественные формирования якобы оставляют за собой право на применение силы, если увидят фальсификацию или какие-то нарушения. Избирателей это напугало. Однако в МВД успокаивают: прибегать к силовым методам может только полиция. Во время выборов порядок будут охранять более 130 тысяч ее представителей.

"Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс решительно и, в случае необходимости, будут строго пресекать", – заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины

Чтобы выборы прошли законно, привлекут все подразделения МВД и дополнительные резервы.

Отрабатывать внештатные ситуации силовики будут до самых выборов, чтобы совместно минимизировать риски и обеспечить безопасность граждан и честность и прозрачность волеизъявления.

Напомним, ЦИК снова увеличила расходы на выборы президента Украины.

Отметим,Нацполиция сообщила о количестве нарушений в ходе предвыборной кампании.

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