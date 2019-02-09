Украина выбирает президента: главное за 9 февраля

Кандидаты жалуются народу на ситуацию в государстве

Украина выбирает президента: главное за 9 февраля 2019-02-09T21:10:00+02:00 Политика Кандидаты жалуются народу на ситуацию в государстве

Продукты – дорогие, товаров производим мало, а молодежь – бежит из страны. Кандидаты в президенты жалуются народу на ситуацию в стране. Обещают все исправить, – конечно, если их изберут на главный пост.

Белая Церковь в дыму. Накануне вечером, во время выступления Юлии Тимошенко, центральную площадь города забросали дымовыми шашками. Более того полиция получила анонимный звонок – мол, в машине, стоящей за сценой, заложенная взрывчатка.

Взрывчатку не обнаружили. Но правоохранители задержали семерых лиц, причастных к беспорядкам. Подобный инцидент произошел сегодня в столице. Вблизи места встречи Тимошенко с киевлянами задержали лиц с зеленкой, газовыми баллончиками, ножом и пистолетом. Сама политик, выступая, сконцентрировала внимание на проблемах молодежи. В частности иммиграции.

"Как нам стать конкурентами настолько сильными в мире, чтобы к нам поехали таланты, а не наши таланты уезжали с нашей земли? На рождение первого ребенка 50 тыс грн, на рождение второго ребенка 100 тыс грн. На рождение третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого – 150 тыс грн. Я хочу сказать – молодежь. Добро пожаловать. А средний возраст, пожалуйста, рожайте тоже, вам тоже будут платить, не только молодежи, – заявила она.

Покупай украинское, платы украинцам. Олег Ляшко продолжает настаивать на развитии собственного производства и увеличении экспорта национальной продукции, а не сырья. Именно такой подход нардеп называет настоящей евроинтеграцией.

"Мы говорим о сотрудничестве с ЕС – только на выгодных для Украины условиях, на выгодных для украинских производителей позициях, чтобы не драли последнюю шкуру и не облагали пошлинами. Нам не нужно сотрудничество, чтобы поднимать чьи-то экономики за счет украинского сырья, за счет украинских работников. Хватит покупать, платить миллиарды за импортный уголь, за импортный газ. Надо платить за украинский газ, за украинский уголь, давать зарплату и работу украинским металлургам, украинским шахтерам, украинским колхозникам, крестьянам, украинским фермерам", – отметил он.

Хлеб всему голова. Александр Вилкул обеспокоен стоимостью основных продуктов питания. Озвучил статистику: за последние пять лет цены выросли в 5 раз. Сегодня политик в Днепре. Посетил местный хлебозавод, где заявил -государство должно усилить контроль за ценами на социальные товары.

"Скоро хлеб станет "золотым", каким‑то элитарным продуктом питания. Путем контроля над надбавками, наценками торговых сетей, путем эффективной работы аграрного фонда. Когда зерно будет закупаться у фермеров на рынке, но в момент сбора урожая по более дешевым ценам, вместо спекулянтов, которые сейчас это делают. А потом в течении года по ровным ценам продаваться производителям, для того, чтобы не было скачков в течении года", – отметил он.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

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