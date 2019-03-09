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Украина выбирает президента: главное за 9 марта

Сегодня, 21:45

Кандидаты в президенты продолжают свое турне по регионам

Украина выбирает президента: главное за 9 марта Политика Кандидаты в президенты продолжают свое турне по регионам

Ходили в церковь, занимались молодыми семьями и летали на вертолетах. Кандидаты в президенты продолжают свое турне по регионам.

Армия – крепче, украинский язык – в почете. Это фундамент, который заложили за пять лет, – заявил Петр Порошенко на встрече с общественностью в Черкасской области. Говорит, социально-экономический кризис, вызванный российской агрессией, – позади. Теперь время возводить стены. Следующий этап – борьба с бедностью.

"Армия, язык, вера – это крепкий фундамент государства, мы заложили. Когда фундамент крепкий, на нем мы уже строим стены будущего Украины – свободных, счастливых и богатых людей! Преодолев последствия экономического и социального кризиса, вызванного российской агрессией и экономической блокадой, мы открываем второй фронт – фронт борьбы с бедностью", – заявил он.

Церковь сегодня посетил Олег Ляшко. Побывал на крещении ребенка. Сейчас он в Хмельницкой области. Родителей поздравил с таинством. Те жалуются – месячной помощи по уходу за ребенком хватает на подгузники. Политик обещает – выплату увеличат в десять раз. А при рождении ребенка государство будет платить – 40 тысяч. Еще для молодых семей, говорит, надо внедрить льготное ипотечное кредитование.

"Что за 860 гривен можно купить? Ничего не купишь. Поэтому я в десять подниму пособие по уходу за ребенком и на рождение ребенка. Чтобы восемь тысяч гривен в месяц, а по рождению ребенка сегодня дают сорок тысяч гривен и растягивают на три года. Это вообще не деньги. Я в десять раз пересмотрю бюджет и в десять раз подниму эту помощь. У вас есть собственное жилье? Нет, нет вот с такими ценами всю жизнь будете собирать и не купите, а когда в десять раз увеличивается помощь, чтобы было четыреста тысяч гривен и единовременная выплата, можно будет купить квартиру или или дом, и восемь тысяч гривен по уходу за ребенком", – заявил политик.

С высоты птичьего полета. Александр Вилкул вместе с пилотами поднялся в небо на современном вертолете украинского производства. Политик уверен – отечественные предприятия могут производить продукцию не хуже, чем мировые лидеры. В рамках госпрограммы по поддержке промышленности предлагает закупать только отечественную технику.

"Украинский вертолет в этом году полностью состоящий из материалов, агрегатов и модулей, отдельных тяжелых модулей, будет создан. МИ-8 МСБ впервые сертифицирован в Европейском союзе наш вертолет", – делится Вячеслав Богуслаев, президент АО "Мотор Сич".

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"Я обеспечу достойной работой с высокой заработной платой украинских людей. И мы дадим госзаказы на украинские предприятия. С 2013 года в 7 раз возрос бюджет Министерства обороны. А в 7 раз не выросли, ни госзаказы на Укроборонпром, ни заработные платы для военнослужащих", – отметил Вилкул.

Между тем, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента Украины, а также форму избирательного бюллетеня для повторного голосования. Соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании 8 марта.

Как сообщалось, претенденты на главное кресло страны продолжают предвыборные турне по регионам. "Сегодня" узнавали, что обещают кандидаты в президенты:

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