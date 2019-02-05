Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Новости политики

Украина выбирает президента: главные предвыборные обещания кандидатов

Вчера, 22:25

Журналисты выяснили, как намерены претенденты на главный пост страны защитить свободу слова, и нужно ли, по их мнению, Украине членство в НАТО

Украина выбирает президента: главные предвыборные обещания кандидатов Политика Журналисты выяснили, как намерены претенденты на главный пост страны защитить свободу слова, и нужно ли, по их мнению, Украине членство в НАТО

Защита свободы слова. Юлия Тимошенко подписала меморандум с национальным союзом журналистов. В документе говорится в  частности о "невмешательстве кандидатов в президенты в работу СМИ". Свободная и независимая пресса – показатель демократии в стране – отметила политик.

"Подписывая эту декларацию, я хочу чтобы она была двусторонней. С одной стороны, мы обязуемся дать полную безоговорочную свободу журналистам высказывать свои мысли и средствам массовой информации действительно информировать честно обо всех событиях. А с нашей стороны, со стороны журналистов от журналистов, мы также хотим правды. Чести, правды, неподкупности", – отметила Тимошенко.

Внеблоковый статус Украины, отказ от сближения с НАТО – позволит достичь мира в нашем государстве. Так считает Александр Вилкул. Оппозиционер уверен, что сохранения нейтралитета станет компромиссом, который позволит начать миротворческую миссию ООН в Донбассе. Депутат отметил: за изменения в Конституции, которые сейчас рассматриваются в Верховной Раде, он голосовать не будет.

"Только внеблоковый статус позволит нам перестать быть буферной зоной между Европой и Россией, и только это будет компромиссом, который прекратит войну до последнего украинца. Нам необходим нейтральный статус, закрепленный в Конституции по типу Финляндии, Швеции, Австрии, Швейцарии и это решение необходимо принимать исключительно на всеукраинском референдуме", – убежден политик.

По меньшей мере тысяча долларов за службу на фронте. Такие деньги для военных найдутся, если побороть коррупцию в стране – уверен Анатолий Гриценко. Он находится с визитом во Львове. Во время своего общения с журналистами, он заявил, что обеспечить солдат качественным образованием и медицинским страхованием – вполне реально.

"Достойное денежное обеспечение, на 10 процентов выше чем средняя зарплата по Украине. А сейчас, если говорим о передовой, от тысячи долларов и выше Третье – служебное жилье. Четвертое – социальный пакет, связанный с образованием, медицинским страхования. Это вполне реалистично", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в Минобороны приняли решение о повышении зарплаты военнослужащим с 1 октябряГлава ведомства Степан Полторак обратился с соответствующей просьбой к премьер-министру Владимиру Гройсману,

Напомним, в Минобороны озвучили зарплату солдата на Донбассе. Заработная плата рядового военнослужащего в звании "солдат", выполняющего задачи в зоне боевых действий, составляет 17 тыс. грн. Зарплаты у десантников и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, видео, Тимошенко, НАТО, гриценко, СМИ, зарплата, военные, кандидаты, вилкул, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает президента: главные предвыборные обещания кандидатов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки

Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация

Украина выбирает президента: главное за 5 февраля

Вчера, 21:27

Зачем столько людей баллотируется в президенты и почему им не жалко двух с половиной миллионов гривен залога

Запрет наблюдателям РФ присутствовать на выборах в Украине: появилась реакция Москвы

Вчера, 13:56

Российский ЦИК направил в МИД России список экспертов, которые могут стать наблюдателями на выборах президента Украины

Почему украинцы думают и голосуют по-разному

Вчера, 08:14

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

Вчера, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Порошенко: Я отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину

Вчера, 00:41

Президент воспользуется правом главнокомандующего

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

3 февраля, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

3 февраля, 07:38

Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

3 февраля, 07:19

На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева

3 февраля, 07:00

За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии