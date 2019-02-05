Украина выбирает президента: главные предвыборные обещания кандидатов

Журналисты выяснили, как намерены претенденты на главный пост страны защитить свободу слова, и нужно ли, по их мнению, Украине членство в НАТО

Украина выбирает президента: главные предвыборные обещания кандидатов 2019-02-05T22:25:00+02:00 Политика Журналисты выяснили, как намерены претенденты на главный пост страны защитить свободу слова, и нужно ли, по их мнению, Украине членство в НАТО

Защита свободы слова. Юлия Тимошенко подписала меморандум с национальным союзом журналистов. В документе говорится в частности о "невмешательстве кандидатов в президенты в работу СМИ". Свободная и независимая пресса – показатель демократии в стране – отметила политик.

"Подписывая эту декларацию, я хочу чтобы она была двусторонней. С одной стороны, мы обязуемся дать полную безоговорочную свободу журналистам высказывать свои мысли и средствам массовой информации действительно информировать честно обо всех событиях. А с нашей стороны, со стороны журналистов от журналистов, мы также хотим правды. Чести, правды, неподкупности", – отметила Тимошенко.

Внеблоковый статус Украины, отказ от сближения с НАТО – позволит достичь мира в нашем государстве. Так считает Александр Вилкул. Оппозиционер уверен, что сохранения нейтралитета станет компромиссом, который позволит начать миротворческую миссию ООН в Донбассе. Депутат отметил: за изменения в Конституции, которые сейчас рассматриваются в Верховной Раде, он голосовать не будет.

"Только внеблоковый статус позволит нам перестать быть буферной зоной между Европой и Россией, и только это будет компромиссом, который прекратит войну до последнего украинца. Нам необходим нейтральный статус, закрепленный в Конституции по типу Финляндии, Швеции, Австрии, Швейцарии и это решение необходимо принимать исключительно на всеукраинском референдуме", – убежден политик.

По меньшей мере тысяча долларов за службу на фронте. Такие деньги для военных найдутся, если побороть коррупцию в стране – уверен Анатолий Гриценко. Он находится с визитом во Львове. Во время своего общения с журналистами, он заявил, что обеспечить солдат качественным образованием и медицинским страхованием – вполне реально.

"Достойное денежное обеспечение, на 10 процентов выше чем средняя зарплата по Украине. А сейчас, если говорим о передовой, от тысячи долларов и выше Третье – служебное жилье. Четвертое – социальный пакет, связанный с образованием, медицинским страхования. Это вполне реалистично", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в Минобороны приняли решение о повышении зарплаты военнослужащим с 1 октября. Глава ведомства Степан Полторак обратился с соответствующей просьбой к премьер-министру Владимиру Гройсману,

Напомним, в Минобороны озвучили зарплату солдата на Донбассе. Заработная плата рядового военнослужащего в звании "солдат", выполняющего задачи в зоне боевых действий, составляет 17 тыс. грн. Зарплаты у десантников и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.

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