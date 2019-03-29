Украина выбирает президента: грядущие выборы бьют рекорд почти по всем показателям

Сколько заплатит из собственного кармана каждый избиратель

Украина выбирает президента: грядущие выборы бьют рекорд почти по всем показателям 2019-03-29T22:35:56+02:00 Политика Сколько заплатит из собственного кармана каждый избиратель

Грядущие выборы превзойдут все предыдущие не только по количеству кандидатов и длиной бюллетеней, но и по стоимости самых выборов. Свои расходы на них Центр избирательного комитета увеличивал уже несколько раз. Последний раз на более 6 миллионов. Почему? И сколько заплатит из собственного кармана каждый избиратель, расскажет Наталья Заморская. Продолжаем цикл "Украина выбирает президента".

2 миллиарда 355 млн гривен. Столько будут стоить государству нынешние президентские гонки. Абсолютный рекорд за все годы. К примеру, в 2010 году они стоили 1,5 миллиарда, в 2014 – чуть меньше двух.

В Центризбиркоме понимали вероятный масштаб этих выборов. И бюджета выборов, который приняли еще в январе, все равно не хватило. Рекордное количество кандидатов создало "дыру" в 447 млн гривен, тогда рассчитывали максимум на 25 претендентов. А получили аж 39! Из-за этого выросли расходы и на печать бюллетеней, и на финансирование избирательных комиссий, на оплату их труда и частую перерегистрацию голов.

"Печать программ кандидатов увеличивает расходы. Средства, которые идут на публикацию в средствах массовой информации изменений в составе окружных избирательных комиссий, это тоже большие средства, потому что кандидаты очень активно пользуются своим правом на смену членов комиссий", – говорит заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

Команда "Сегодня" подсчитала, сколько за эти гонки заплатит каждый избиратель. Если разделить 2 миллиарда 355 млн гривен ориентировочно на 30 мл украинцев, которые придут на участки, получится по 80 гривен на каждого.

Небольшую часть расходов на выборы покроют и сами кандидаты. Каждый из 44-х претендентов, которые баллотировались сначала, внесли по 2,5 миллиона гривен. Это 110 миллионов. Кандидатам, которые пройдут во второй тур, деньги вернут. Поэтому доля бюджета от претендентов – 105 млн гривен.

Рекордное в этом году и количество наблюдателей на выборах. На участках будут представители 139 общественных организаций из Украины. Это десятки тысяч людей. Около 2000 приедет из-за рубежа. Но не все "надзиратели" беспристрастны, говорят в общественной сети "Опора". Выяснили, что 36 общественных организаций непосредственно связаны с кандидатами. Еще 55 – с политическими партиями или представителями депутатов.

"Неправительственные организации могут распространять неоднозначный или недостоверный контент, информацию относительно оценок избирательного процесса, хода голосования, его результатов. Очевидно, что часть из них выйдет в информационное поле с контраверсионными разноплановыми заявлениями по оценке избирательного процесса", – заявляет председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

Поэтому выборы могут стать и рекордными по количеству нарушений и судебных дел. В том числе и из-за технических кандидатов. Которые фактически не ведут агитации, но делегируют множество своих представителей в комиссии, чтобы считать голоса.

"Они могут использоваться для атак на конкурентов, то есть, когда через формально созданные избирательные фонды технических кандидатов проплачивается негативная кампания против реального участника выборов", – говорит аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев.

Поэтому, говорят эксперты, прежде чем поставить галочку, стоит осознать - кристально чистых предвыборных кампаний нет. И выбирать с холодным умом.

Напомним, в это воскресенье украинцам предстоит воспользоваться своим конституционным правом, и выбрать Украине президента. В преддверии голосования энтузиазм народа возрастает, как и ожидание фальсификаций, — об этом свидетельствуют данные свежего мониторинга электоральных настроений, который совместно провели КМИС, группа "Рейтинг" и Центр Разумкова.

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