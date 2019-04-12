Украина выбирает президента: иудеи просят продлить работу участков 21 апреля

До восхода звезд, иудеям не позволяет голосовать религия

Иудеи, проживающие в Украине, просят продлить работу избирательных участков 21 апреля во время второго тура президентских выборов, поскольку отмечают праздник – второй День Песаха. И до восхода звезд, мол, голосовать не позволяет религия. А в ЦИК говорят: продлить работу участков не позволяет Закон. Как иудеям реализовать свое избирательное право выясняли корреспонденты "Сегодня". Продолжаем цикл "Украина выбирает президента".

Закрыть участки в 22:30, а не в 20:00 попросил Центризбирком главный раввин Украины. Изменить график хотя бы одного участка в каждом крупном городе.

"Дело в том, что в этом году выборы выпадают на еврейский праздник Песах – Пасха. И ввиду того, что в первые два дня праздника Песах нельзя делать, Тора запрещает нам делать любые виды работ, в частности писать, то я обратился с тем, чтоб граждане Украины, исповедающие иудаизм, смогли исполнить свой гражданский долг", – объясняет главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.

В ЦИК говорят: продлить время работы не могут по закону, потому что им уже установлены четкие нормы. Но всем, кто пришел к восьми вечера и не успел проголосовать, согласно тому же закону, обязаны предоставить такую ​​возможность.

"Согласно закону избиратель может находиться на участке в течение только того времени, которое необходимо для голосования. Это означает, что люди, которые зашли на участок, например, без пяти восемь или без одной минуты восемь, находятся на участке до тех пор, пока им не выдадут бюллетень и они не зайдут в кабинку и не проголосуют", – говорит заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

Поэтому иудеи решили: пойдут на участке до их закрытия и будут оставаться там до 20:54, то есть до восхода звезд, когда смогут по религиозным законам писать. После этого поставят галочки в бюллетенях.

Но если к 20:00 на участке быстро проголосуют все, кто пришел последним, избирателей имеют право попросить выйти, чтобы начать подсчет бюллетеней.

Смогут ли иудеи проголосовать, будет зависеть от того, большие ли очереди будут на участках, куда они придут непосредственно перед закрытием. Если людей соберется немного, все будут решать избирательные комиссии на местах.

Иудеи надеются, что участковые избирательные комиссии отнесутся с пониманием к их ситуации.

"Это форма демократии, и Украина сейчас демократическое государство. И, слава Богу, желаю, чтобы так и продолжалось, и чтоб она была свободной и процветающей страной", – добавил Моше Реувен Асман.

Напомним, ЦИК утвердила порядок выступлений Зеленского и Порошенко в теле- и радиоэфире НОТУ. Эфирное время предоставляется за счет и в пределах средств государственного бюджета.

Ранее мы писали, как успеть зарегистрироваться для голосования на новом месте.

Первое, что важно запомнит - реестр работает в выходные, и осталось совсем немного до 15 апреля. После этой даты Госреестр избирателей перестанет принимать заявления о смене места голосования. Учитывая, что очереди на регистрацию - существенная проблема этих выборов, есть смысл встать пораньше в выходные и постараться успеть в числе первых.



Второе - для смены места голосования нужно обоснование. (переселенцам из Крыма и Донбасса доказывать невозможность голосования по месту жительства не требуется, достаточно иметь при себе паспорт). Подтверждающим документом для смены места регистрации может быть:

Договор аренды недвижимости

Справка с места учебы/работы

Командировочный лист

Билеты

Третье: ближайший отдел ведения государственного реестра можно найти на официальном сайте. Также госреестр избирателей опубликовал памятку для тех, кто нуждается в смене места регистрации заграницей.

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