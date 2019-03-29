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Украина выбирает президента: как готовятся к выборам во Франции

Сегодня, 21:29

В Париже зарегистрированы три с половиной тысячи избирателей

Украина выбирает президента: как готовятся к выборам во Франции Политика В Париже зарегистрированы три с половиной тысячи избирателей

"Сегодня" внимательно следит за тем, как украинцы выбирают президента не только в Украине, но и во всем мире. Съемочные группы во главе с нашими ведущими уже развернули свои студии на трех континентах – в Америке, Австралии и в Европе. Они не только покажут нам, как там голосуют, но и обязательно проголосуют сами.

Корреспондент Марина Кухар преодолела две с половиной тысячи километров от Киева и работает в самом сердце Франции – Париже.

Во Франции один участок для голосования. В Париже зарегистрированы три с половиной тысячи избирателей. Их ждут в самом сердце города – в помещении Украинского культурного центра. Это место с историей. Когда-то, во времена своей молодости, здесь жил Ален Делон с Рони Шнайдер.

Участок метрах в 600 от нашей студии. Волшебный центр города, где приятно провести утро воскресенья и после утреннего кофе и круассанов – выполнить свой гражданский долг. Тем более, что в Париже почти лето – плюс 18.

Последние приготовления на участке мы уже успели увидеть. В избирательной комиссии уже все готово для голосования.

Несмотря на более чем две тысячи километров, которые отделяют украинцев, проживающих в Париже, от родины, судьба страны им не безразлична. И что интересно, и здесь, в Париже, также голосовать идут после службы в церкви. Также здесь голосуют избиратели по временным удостоверениям.

Отметим, что в день голосования – меры безопасности будут усилены. Информационно культурный центр Украины во Франции будут охранять тщательнее. Ждем день голосования!

Напомним, "Сегодня" добралась до Австралии. Там уже развернули свою студию.

Ранее мы сообщали, как украинцы в Брюсселе готовятся голосовать на выборах президента.

Напомним, "Сегодня" сообщали, что украинцы в Вашингтоне готовятся к голосованию . Чтобы подать документы, местные украинцы даже отпрашиваются с работы.

Также читайте, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

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Тег выборы, избиратели, голосование, выборы президента, выборы президента Украины

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Сегодня

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