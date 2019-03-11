Украина выбирает президента: как кандидаты манипулируют избирателями

Всех неравнодушных общественные организации призывают привлекать внимание к таким фактам

Украина выбирает президента: как кандидаты манипулируют избирателями 2019-03-11T22:51:10+02:00 Политика Всех неравнодушных общественные организации призывают привлекать внимание к таким фактам

Чем ближе к президентским выборам, тем чаще кандидаты манипулируют избирателями. Выдают проекты по благоустройству или мелкие ремонты, выполненные за государственные средства, за свою благотворительность.

Детские площадки, новые окна в домах, ремонт школ, детсадов и больниц. Часто обычные работы по благоустройству становятся популярными способами косвенной агитации. Политики выбивают государственные средства на развитие своих округов и позволяют себе на этом пиариться.

Гражданам обычно "забывают" сказать, что деньги на эти блага из бюджета.

"Очень часто эти средства называются там средствами депутатских фондов условно, которых фактически не существует, то есть либо как собственные средства. И соответственно фактически избиратели не осведомлены о том, что это фактически за их средства, за средства налогоплательщиков осуществляется то или иное мероприятие", – объясняет Анатолий Бондарчук, аналитик ОО "Гражданская сеть" ОПОРА ".

Накануне выборов такую ​​схему проворачивают все чаще. Только за февраль зафиксировали 70 подобных случаев.

"Политические партии используют так называемую технологию добрых дел, которая побуждает избирателя голосовать за того или иного кандидата, представляющего политическую силу. По данным наблюдателей "Комитета избирателей Украины", такую ​​технологию используют представители шести политических партий", – говорит Алексей Кошель, глава "Комитета избирателей Украины".

Практика – не нова. Широко применять ее начали с 2012.

"Правительством Азарова было принято постановление о финансировании местных проектов через субвенции на социально-экономическое развитие территорий. Единственное – что тогда общий бюджет этих субвенций был 800 миллионов. Сейчас – примерно 5 миллиардов в год. Но проблема в том, что доступ к этим субвенциям имеют преимущественно народные депутаты", – говорит Ольга Айвазовская, председатель правления ОО "Гражданская сеть" ОПОРА ".

Вместо того, чтобы действительно развивать территории, около трети этих средств используют на социально не значимые инициативы для популяризации отдельных политиков.

"Часть субвенций – более 37 процентов идет на так называемые мелкие проекты, стоимость которых составляет менее 50 тысяч гривен. В основном, это закупка мелкого оборудования для школ – принтеры, мебель или велосипеды", – гоаворит Андрей Савчук, аналитик ОО "Гражданская сеть" ОПОРА ".

Однако это грубое нарушение закона. Если при реализации таких проектов проводят агитацию за кандидата или просто вспоминают его имя – это косвенный подкуп избирателей. За него грозит до 3 лет в тюрьме. Правда, доказать это крайне сложно.

"Шансы, к сожалению, минимальны. Потому что это делает не напрямую кандидат, а лица, связанные с кандидатом", – говорит Денис Рыбачок, аналитик "Комитета избирателей Украины".

Всех неравнодушных общественные организации призывают привлекать внимание к таким фактам, чтобы избиратели понимали, что ими манипулируют. И подумали, стоит ли отдавать голос за таких претендентов.

Напомним, еще в середине января полиция зарегистрировала первые нарушения в предвыборной гонке. Так, кандидаты уже тогда нарушали правила агитации.

Повторно правоохранители рассказали о нарушениях в феврале. Так, на 22 февраля в Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях. При этом абсолютное большинство жалоб (1102) связано с незаконной агитацией. Кроме того, в 130 сообщениях говорилось о подкупе избирателей, в 30 – о повреждении имущества, а в 27 – о хулиганстве.

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