Украина выбирает президента: как выглядит тройка лидеров гонки

Предвыборное турне претендентов на главный пост страны по регионам продолжается

Украина выбирает президента: как выглядит тройка лидеров гонки 2019-02-18T22:58:00+02:00 Политика Предвыборное турне претендентов на главный пост страны по регионам продолжается

Как вернуть аннексирован Крым, увеличить помощь по уходу за людьми с инвалидностью и найти средства на повышение пенсий – знают кандидаты в президенты. Их предвыборное турне по регионам продолжается.

Тройка лидеров: действующий президент Петр Порошенко, лидер БЮТ Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский – имеют наибольшие шансы на победу на выборах. Ко всему, электорат последнего – в основном не слишком политически активная молодежь – говорит политолог Кость Бондаренко. Таким образом результаты голосования могут значительно отличаться от опросов. Существенные шансы выйти во второй тур сохраняет и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. А вот Юрий Бойко их потерял.

"Если бы выборы состоялись сегодня, то на выход во второй тура претендовали бы сегодня сразу три политика. Это Владимир Зеленский, это Юлия Тимошекно и Петр Порошенко. И если у Зеленского сегодня высокие рейтинги, то,соответственно, их можно объяснить более модой на Зеленского, но у него нет стабильного твердого ядра", – говорит Кость Бондаренко политолог.

На более, чем одиннадцать миллиардов гривен пополнилась государственная казна после растаможки автомобилей на еврономерах. Об этом во время визита в Ивано-Франковскую область заявил Петр Порошенко. Заверил, все деньги перечисляют в Пенсионный фонд. Ведь с 1 марта пенсии планируют повысить.

Ухаживаешь за близким человеком с инвалидностью – имеешь право на достойную помощь от государства – убежден Олег Ляшко. Сегодня он с рабочей поездкой в Житомирской области.

Опекуны жалуются – сейчас уход не засчитывают в трудовой стаж, а выплата мизерная. Лидер "Радикальной партии" требует – она ​​должна быть не меньше минимальной зарплаты.

"Человек всю жизнь несет на себе этот крест – ухаживает за человеком с инвалидностью и 200 гривен в месяц получает этой помощи. Я требую, чтобы был изменен бюджет, чтобы государственная помощь по уходу за человеком с инвалидностью была не менее минимальной зарплаты 4200 гривен и чтобы работа по уходу шла в трудовой стаж, чтобы человек, который всю жизнь ухаживает за инвалидом, получил пенсию потом и трудовой стаж. Чтобы было справедливо. Когда социальный работник ухаживает за инвалидом, он же получает и зарплату, и пенсию. Почему родной или близкий, который ухаживает за инвалидом, не должен получать трудовой стаж и пенсию", – заявил Ляшко.

Александр Вилкул сегодня в Херсонской области. Общался с людьми, которые живут на границе с аннексированным Крымом. Возвращение оккупированных территорий, говорит, надо начинать уже сегодня с четких политических шагов, считает оппозиционер.

"Крым – это Украина. Двух мнений быть не может. Так почему нынешняя власть отталкивает 2 миллиона крымчан? Отключает воду, электроэнергию, прекратила железнодорожное сообщение. Я внес законопроект о снятии блокады с Донбасса, в том числе гуманитарной. Это и наработка инструментов по возвращению Крыма. Это небыстрый процесс и его надо начинать сейчас. Я дам воду, и восстановлю все экономические отношения. Крым – это не только земля, это, в первую очередь, люди. Главное – вернуть сердца и умы крымчан", – заявил он.

Напомним, ранее кандидаты говорили о снижении налогов для развития бизнеса, помощь фермерам и устроили кандидатский челлендж.

Тем временем, до выборов – больше месяца, а нарушений уже – хоть отбавляй. Открыто более 60 уголовных производств. Чаще всего кандидаты прибегают к незаконной агитации и подкупа. Больше всего таких случаев – в столице. Силовики отслеживают нарушителей. Обещают наказывать не только тех, кто пренебрегает избирательным законодательством, но и своих сотрудников.

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