Украина выбирает президента: какие амбициозные цели ставят перед собой кандидаты

Журналисты выясняли, как претенденты на главный пост страны планируют изменить налоговую систему, увеличить производство и вернуть мир на Донбасс

Украина выбирает президента: какие амбициозные цели ставят перед собой кандидаты 2019-02-04T22:37:00+02:00 Политика Журналисты выясняли, как претенденты на главный пост страны планируют изменить налоговую систему, увеличить производство и вернуть мир на Донбасс

Достичь мира за полгода и отказаться от иностранных кредитов за два. Такие сверхамбициозные цели ставят перед собой кандидаты в президенты. Предлагают новую налоговую систему, комфортные условия малому и среднему бизнесу.

Украине нужна новая налоговая система. Считает Юлия Тимошенко. Говорит, это поможет вывести украинскую экономику из тени. Толчком для развития малого и среднего бизнеса должна стать борьба с монополиями и усовершенствование системы возмещения НДС. Это политик сегодня обсудила с предпринимателями Европейской бизнес ассоциации. Не обошли и вопросы мира на Донбассе и возвращения Крыма.

"Нужно начинать новый принципиально другой процесс на базе Будапештского меморандума. Или мы действуем согласно международному праву и предъявляем миру гарантии, которые нам тогда давались, или тогда нужно сказать, что международное право написано на бумаге, которая ничего не стоит", – заявила она.

Сокращение импорта и увеличение собственного производства – залог сильной экономики и шанс на отказ от иностранных кредитов. Это позиция Олега Ляшко. Сегодня он в Кривом Роге. Общался с сотрудниками Ингулецкого горно-обогатительного комбината. Главными проблемами горно-металлургической отрасли назвал: завышенную рентную плату за недра, что существенно удорожает украинскую продукцию. Земельный и экологический налоги, которые не направляются на модернизацию производства, а направляются в центральный бюджет.

"Исключительно защита рабочих мест украинцев, приоритет национального производства, приоритет национальной металлургии и за 3-5 лет мы сможем отказаться от кредитов. Мы предлагаем политику поддержки и стимулирования развития национального производства. Хватит покупать импорт, хватит кормить чужие экономики, своих людей кормить надо и своим людям давать работу и зарплату, чтобы были деньги на ремонт дороги в Кривой Рог. сегодня пока доедешь до Кривого Рога печень отбить можно", – заявил он.

Остановить активные боевые действия за несколько дней и достичь мира за полгода. Оппозиционер Александр Вилкул считает это вполне возможным. Об этом он заявил во время своего визита на Донбасс. Политик посетил поселок, расположенный на линии разграничения. Пообщался депутат с местными жителями. Говорит, что законы, направленные на защиту переселенцев и людей, которые остались в зоне конфликта, Верховная рада должна рассмотреть, как неотложные.

"Наш мирный план – это прямые переговоры с США и с Россией для принятия совместной резолюции ООН. Ввод миротворцев, временная администрация на неподконтрольных территориях, выборы по украинскому законодательству с участием украинских политических партий и реинтеграции. За 6-8 месяцев мы забудем про войну, как про страшный сон", – резюмировал политик.

Напомним, впереди еще два месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Читайте подробней хронологию предвыборной гонки и кто уже зарегистрирован на выборы.

Между тем, за первый месяц президентской кампании уже составлено 73 административных протокола и открыто 9 уголовных производств. Нападение на кандидатов и наблюдателей, подкуп избирателей, агитация и реклама не за счет избирательных фондов – вот перечень нарушений. Министр внутренних дел призвал украинцев не "продавать" свои голоса и не закрывать глаза на нарушения. Видите их – сообщайте в специальный координационный штаб при МВД. Там проведут проверку, и, если факт подтвердится, – силовики и ЦИК отреагируют срочно, обещает Арсен Аваков.

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