Украина выбирает президента: каков портрет избирателя в первом туре

Первый тур показал, двух кандидатов лидеров гонки объединяет то, что они имеют более высокий уровень поддержки в городах

Украина выбирает президента: каков портрет избирателя в первом туре 2019-04-08T21:44:50+03:00 Политика Первый тур показал, двух кандидатов лидеров гонки объединяет то, что они имеют более высокий уровень поддержки в городах

Порошенко первый в западных областях, Зеленский победил во всех регионах, кроме западного. Как между лидерами гонки разделились голоса избирателей рассказали сегодня организаторы национального экзит-пола. Кому отдавали предпочтение мужчины, а кому женщины, за кого голосовали жители городов, а кого поддержали селяне.

Первый тур показал, двух кандидатов лидеров гонки объединяет то, что они имеют более высокий уровень поддержки в городах, чем в селах. Особенно в областных центрах. Однако там по количеству голосов Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко и набрал 31,5 процент против 21.

"Если говорить об очень усредненных цифрах, то большее предпочтение Владимир Зеленский, по сравнению с Петром Порошенко, получил в более крупных городах, это стартуя от городов с населением от 50-ти до 100 тысяч, плюс и областные центры", – говорит Светлана Хутка, эксперт Киевского международного института социологии.

Если рассматривать преимущества по регионам, то картина у соперников отличается заметнее.

"Если среди избирателей Зеленского жители западного и центрального региона составляют 52%, а юга и востока 48%, то есть примерно одинаковое соотношение. То у Порошенко – значительно больше среди избирателей – это жители Запада и Центра – 77%. И лишь 23% – это жители Юга и Востока", – говорит Михаил Мищенко, заместитель директора социологической службы Центра имени Разумкова.

А вот в большинстве возрастных групп Владимир Зеленский получил уверенное лидерство.

Самый высокий уровень поддержки он имеет среди молодежи от 18 до 29 лет вплоть 57 процентов против 14-ти у Порошенко. То есть, если бы только она участвовала в выборах, то шоумен выиграл бы в один тур. Однако явка в этой категории была низкой. Большинство избирателей 30-39 лет тоже поддержала Владимира Зеленского – он набрал 45 процентов голосов, тогда как нынешний президент лишь 17-ть. В группе людей старшего возраста 50-59 лет кандидаты идут почти вровень. А вот среди тех, кому более 60-ти, за Порошенко проголосовали больше.

Оба претендента имеют высокий уровень поддержки среди людей с высшим образованием. Однако шоумен все равно опередил действующего гаранта, особенно среди избирателей с незаконченным высшим образованием.

"Вот смотрим, высшее образование это кто? Это студенты. Среди студентов – 42 процента проголосовали за Зеленского. Это серьезно. Далее следует Порошенко – 17 процентов. То есть молодежь и высшее образование. С высшим образованием за Зеленского проголосовала треть", – говорит Ирина Бекешкина, директор "Фонда демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

В то же время Порошенко поддержали 22 процента людей с высшим образованием.

Если делить избирателей по гендерному признаку, то за Владимира Зеленского голосовали примерно одинаково треть мужчин и женщин, пришедших на участки. А вот нынешнего гаранта больше поддержали мужчины – 19 процентов. Тогда как женщины – 17.

Но во втором туре картина может быть иной, говорят социологи. Все зависит от того, как пройдут дебаты. И как распределят свои голоса между лидерами те избиратели, которые проголосовали за других кандидатов.

Как сообщалось, перед вторым туром выборов новости "Сегодня" и компания Edison Research будут проводить ежедневные исследования настроений украинцев. Начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" будут опубликованы результаты опросов об изменениях в восприятии украинцами актуальных событий и ситуации в стране в преддверии выборов.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.

В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, несмотря на что принял вызов.

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