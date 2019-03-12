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Украина выбирает президента: кандидаты думают над налоговой и пенсионной системами

Сегодня, 22:47

Политический обзор за 19 дней до выборов

Украина выбирает президента: кандидаты думают над налоговой и пенсионной системами Политика Политический обзор за 19 дней до выборов

Новая налоговая и пенсионная системы Украины. Кандидаты в президенты путешествуют по регионам и думают, как освободить минимальные зарплаты от налогов и снизить пенсионный возраст.

Увеличить минимальную зарплату и не взимать с нее налогов предлагает Олег Ляшко. Политик на встрече с общественностью на Буковине. Говорит, нынешняя налоговая система несправедлива и нуждается в реформировании. А разрыв между минимальными и максимальными доходами украинцев слишком большой.

"Миллионеры пусть платят, а не медицинская сестра платит такой же налог, как глава "Нафтогаза", миллионер Коболев, у которого зарплата шесть миллионов гривен в месяц. И у него такой же налог. Почему это так? Я подниму минимальную зарплату и освобожу от уплаты налогов, чтобы не латали за ваш счет бюджет", – заявил он.

Отменить нынешнюю пенсионную реформу и снизить возраст выхода на пенсию предлагает Александр Вилкул. Программу пенсионного обеспечения политик представил в Киеве. В частности, предлагает чтобы минимальная пенсия была не менее 40 процентов от средней зарплаты по стране. А еще, говорит оппозиционер, пожилым людям необходимо предоставить бесплатный проезд и ввести для них страховую медицину за государственные средства. И освободить от уплаты налога на доходы работающих пенсионеров.

"Мы сделаем так, что пенсии, льготы и социальные выплаты будут обеспечивать достойный уровень жизни. И закрепим это в пенсионном кодексе, который защитит интересы пенсионеров навсегда. Мы остановим издевательства над людьми, которые не не только в этих пенсиях и выплатах. Мы отменим запрет говорить на том языке, на котором вы пели колыбельные своим детям. Мы восстановим уважение к таким праздникам как 9 мая, которые являются частью их жизни", – заявил он.

Предоставлять налоговые льготы новосозданным предприятиям в течение первых 5 лет работы предлагает Валентин Наливаченко. Своими планами политик поделился во время встречи с работниками завода на Тернопольщине. Кандидат говорит, поддержка промышленности и создание новых рабочих мест – залог восстановления экономики.

"Пора поддержать украинские предприятия, украинских производителей, украинских рабочих людей. И дать льготы, дать возможность на 5 лет выйти из пресса налогов, вложить средства в производство, развить производство в стране, иметь продукцию, а главное – зарплаты для украинцев", – заявил он.

Отметим, что до дня выборов осталось три недели и у многих украинцев могут возникнуть вопросы относительно участия в голосовании. Стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвоборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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Тег выборы, видео, наливайченко, ляшко, вилкул, пенсионная реформа, налоговая реформа, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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